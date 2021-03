Clemens Bratzler, SWR Prorammdirektor Information SWR Alexander Kluge

In der Direktion entstehen Inhalte aus den Bereichen Information, Sport, Film, Service und Unterhaltung – für Fernsehen, Radio und Internet. Zudem befindet sich hier das Programm-Management Fernsehen und damit die Zuständigkeit für die SWR Sendungen, die im Ersten, dem SWR Fernsehen und den anderen Dritten Programm sowie in den Sparten- und Digitalkanälen 3sat, KiKA, Arte, Phoenix, ARD-alpha, tagesschau24 und ONE ausgestrahlt werden. Clemens Bratzler ist Koordinator für das Tages- und Familienprogramm des Gemeinschaftsprogramms DasErste und vertritt den SWR in der Fernsehprogrammkonferenz der ARD. Zudem arbeiten in dieser Direktion die Chefredaktionen des SWR, die unter anderem auch für alle Inlands- und Auslandskorrespondenten/innen, das Radio-Nachrichtenprogramm SWR Aktuell und die SWR Aktuell App zuständig sind.

Zur Person

Clemens Bratzler ist am 2. Juli 1972 geboren. Nach seinem Studium der Mathematik, Physik und Pädagogik in Mainz und Münster begann er seine journalistische Laufbahn 1997 als freier Mitarbeiter beim WDR.1999/2000 absolvierte Bratzler ein multimediales Volontariat im SWR und arbeitete anschließend als Redakteur und Autor in der Chefredaktion. Von 2002 bis 2008 moderierte er die Nachrichtensendung „Baden-Württemberg aktuell“ und ist seither eines der prägenden Gesichter des SWR. Den Zuschauerinnen und Zuschauern ist Clemens Bratzler als „Tagesthemen"-Kommentator sowie als Moderator unter anderem des ARD-Wirtschaftsmagazins „Plusminus“, des landespolitischen Magazins „Zur Sache Baden-Württemberg!“ wie auch vieler „Brennpunkte“, Wahl- und Sondersendungen im Ersten und im SWR Fernsehen bekannt. 2009 übernahm er die Leitung der Abteilung Wirtschaft, wurde stellvertretender Chefredakteur und 2017 Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität sowie stellvertretender Landessenderdirektor Baden-Württemberg,

Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung

Prof. Dr. Kai Gniffke – Intendant

Stefanie Schneider – Landessenderdirektorin BW

Dr. Simone Schelberg – Lanessenderdirektorin RP

Dr. Alexandra Köth und Dr. Katrin Neukamm – Juristische Direktorinnen

Thomas Dauser – Chef Innovationsmanagement und Digitale Transformation

Jan Büttner – Verwaltungsdirektor

Michael Eberhard – Direktor Technik und Produktion

Anke Mai – Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate