„Wir verstehen uns als eine effiziente und multimediale Direktion, die mit innovativen Ideen und Konzepten zum Erfolg all unserer Programme beiträgt.“

Direktor Technik und Produktion Michael Eberhard SWR Alexander Kluge

Die Direktion Technik und Produktion stellt an allen SWR Standorten sowie bei den mobilen Produktionseinheiten die technische Infrastruktur zur Verfügung. Ihre Mitarbeitenden sind zuständig für die Herstellung von Produktionen und Sendungen in den Bereichen Hörfunk, Fernsehen und Internet. Ebenfalls verantwortlich ist die Direktion für die Verbreitung der SWR Programme.

Biografische Angaben

1962 Geboren in Bruchsal

1983 – 1986 Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe

1986 Orchesterabschlussprüfung mit pädagogischer Zusatzprüfung im Hauptfach Saxophon

1986 – 1990 Toningenieurstudium an der Fachhochschule Düsseldorf und der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf

1990 Abschluss als Diplom-Toningenieur

1991 – 1996 Toningenieur beim SWF

1997 – 2000 Fachbereichsleiter Tontechnik Fernsehen

2001 – 2002 Fachbereichsleiter Bildtechnik

2002 – 2005 Abteilungsleiter FS-Produktions- und Sendestudios Baden-Baden

2005 – 2015 Hauptabteilungsleiter Technik und Produktion Stuttgart

Seit 2016 Direktor Technik und Produktion des SWR

Zur Person

Geboren 1962 in Bruchsal studierte Michael Eberhard Musik mit dem Hauptfach Saxophon an der Hochschule in Karlsruhe. Anschließend absolvierte er ein Toningenieurstudium an der Fachhochschule Düsseldorf. 1991 begann er beim damaligen Südwestfunk in Baden-Baden als Toningenieur. 1997 übernahm er die Aufgabe des Fachbereichsleiters Tontechnik Fernsehen, 2001 die Aufgabe des Fachbereichsleiters Bildtechnik. Ein Jahr später wurde er Abteilungsleiter der FS-Produktions- und Sendestudios in Baden-Baden. 2005 wechselte er nach Stuttgart, wo er bis September 2015 die Hauptabteilung Technik und Produktion für den Standort Stuttgart leitete. In dieser Zeit verantwortete er u. a. das Technikgroßprojekt "Neubau Stuttgart", war Mitglied in der Fernsehbetriebsleiter-Konferenz der ARD, sowie Leiter der Unterarbeitsgruppe AG-Audio. Zum 1. Oktober 2015 übernahm Michael Eberhard, in der Nachfolge von Bertram Bittel, die kommissarische Leitung der Direktion Technik und Produktion. Seit 2016 ist er Direktor der Direktion Technik und Produktion.



Michael Eberhard ist Mitglied im Aufsichtsrat der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Mitglied in der Produktions- und Technik-Kommission von ARD/ZDF, SWR Vertreter im IVZ Verwaltungsrat sowie Vertreter der ARD im Technical Assembly und Technical Liaison Officer in der EBU (European Broadcasting Union).

