„Wir katapultieren den SWR in die digitale Zukunft.“

Thomas Dauser, Chef Innovationsmanagement und Digitale Transformation des SWR SWR Patricia Neligan

Im Bereich Innovationsmanagement und Digitale Transformation werden zum einen unternehmensübergreifend Teams gebündelt, die die Redaktionen im SWR bereits jetzt an unterschiedlichen Stellen im digitalen Wandel unterstützen. Zum anderen werden neue Einheiten gebildet, die die Innovationsprozesse beschleunigen und neue Nutzerinnen und Nutzer an die Inhalte des SWR binden. Erreicht werden soll, dass interne und externe Vordenker ihre innovativen Ideen schneller vorantreiben und dass deren Inhalte bestmöglich auf SWR Plattformen und Drittplattformen verbreitet werden können. Die Digital-Unit hilft, die nonlineare Reichweite zu erhöhen und so insbesondere mehr junge Menschen für den SWR und seine wertvollen Angebote und Inhalte zu begeistern. Damit geht der SWR einen entscheidenden Schritt weiter beim Umbau zu einem innovativen digitalen Medienhaus.

Biografische Angaben

1975 geboren

1996 – 2001 Studium der Allgemeinen Rhetorik und Politikwissenschaft in Tübingen; parallel Tätigkeit als Reporter und Moderator im dortigen SWF/SWR-Studio

2004 Autor für das Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“

2006 Wechsel zu „Report Mainz"

2011 Referent des Intendanten des SWR in Stuttgart

2012 Leitung der Intendanz des SWR in Stuttgart

2016 Leitung der strategischen Unternehmensentwicklung des SWR

seit Juni 2020 Chef Innovationsmanagement und Digitale Transformation des SWR

Zur Person

Thomas Dauser, Jahrgang 1975, studierte von 1996 bis 2001 in Tübingen Allgemeine Rhetorik und Politikwissenschaft und arbeitete als Reporter und Moderator im dortigen SWF/SWR-Studio. 2004 kam er nach Mainz als Autor für das Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ im SWR Fernsehen. 2006 wechselte er zu „Report Mainz“. Für seine investigativen Recherchen wurde er u. a. mit dem Medienpreis der Kindernothilfe ausgezeichnet. In der Chefredaktion am Standort Mainz verantwortete er außerdem Sondersendungen u. a. zu Bundes- und Landtagswahlen und war an der Entwicklung neuer TV-Formate beteiligt. 2011 holte der damalige Intendant Peter Boudgoust Thomas Dauser als seinen Referenten nach Stuttgart, seit 2012 begleitete Dauser dort als Leiter der Intendanz und seit 2016 auch als Leiter der Strategischen Unternehmensentwicklung den multimedialen Umbauprozess im SWR. Seit Juni 2020 leitet Thomas Dauser den neuen Bereich Innovationsmanagement und Digitale Transformation im SWR.

Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung

Prof. Dr. Kai Gniffke – Intendant

Stefanie Schneider – Landessenderdirektorin BW

Jan Büttner – Verwaltungsdirektor

Dr. Simone Schelberg – Landessenderdirektorin RP

Dr. Alexandra Köth und Dr. Katrin Neukamm – Juristische Direktorinnen

Michael Eberhard – Direktor Technik und Produktion

Clemens Bratzler – Programmdirektor Information, Sport, Film, Service & Unterhaltung

Anke Mai – Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate