Nachhaltigkeit in Haus und Garten, Nützliches für Alltag und Reise und spannende Gäste erwarten die Besucherinnen und Besucher des Maimarkts 2023 in Mannheim. Was sie erwartet, sammeln wir in Bildern hier.

Nachhaltiges Bauen und Renovieren sind gesellschaftlich derzeit ein großes Thema, ebenso der Fachkräftemangel im Handwerk. Entsprechend groß präsentiert sich das Handwerk auch auf dem Maimarkt 2023. SWR Nachhaltigkeit ist eines der bestimmenden gesellschaftlichen Themen - das findet sich auch im Angebot der mehr als 1.100 Aussteller auf dem Maimarkt wieder, etwa bei Anbietern von Photovoltaikanlagen. SWR Trotz etwas kühlen und trüben Wetters strömten gleich zu Beginn des Maimarkts am Samstagmorgen viele Menschen auf das Messegelände. SWR Nicht nur zu Haus und Garten gibt es eine Menge auf dem Maimarkt - auch für den menschlichen Körper, wie an diesem Modell eines menschlichen Auges. SWR Großer Andrang am Eröffnungstag des Maimarkts 2023 in Mannheim. SWR Prost! Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (l.) und Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk stoßen auf die Eröffnung des Maimarkts 2023 an. SWR Foto: Nadia El-Gonemy Ein Highlight für jeden Verbraucher sei der Mannheimer Maimarkt, sagte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) bei der Eröffnung. SWR BW-Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zu Gast im Gläsernen Studio des SWR auf dem Maimarkt. SWR Zeitgleich zum Maimarkt läuft in Mannheim die Bundesgartenschau 2023, die natürlich auch auf dem Messegelände vertreten ist. SWR