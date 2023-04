per Mail teilen

Seit über 400 Jahren veranstaltet Mannheim jedes Jahr den Maimarkt. Auch dieses Jahr werden tausende Besucher erwartet. Der Oberbürgermeister hat ihn am Samstag eröffnet und betonte, was dieses Jahr besonders ist.

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat am Samstagmorgen den Maimarkt eröffnet. Bei seiner Rede im Festzelt betonte Peter Kurz die Bedeutung für die Region und die Besuchenden.

Ob Freizeit, Fitness, Wohnen oder Mobilität - der Maimarkt zieht ein breites Publikum an. In den rund vierzig Hallen finden Besucher und Besucherinnen ein vielseitiges Angebot. Mehr als 1.100 Ausstellende sind auf dem Maimarkt-Gelände in Mannheim vertreten. Bis zum 9. Mai können Besuchende zwischen 9 und 18 Uhr die größte Regionalmesse besuchen.

Deutschlands größte Regionalmesse ist zurück.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) empfiehlt einen Besuch

Für den baden-württembergischen Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sei der Maimarkt ein Schaufenster für die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft im Land. Er hoffe auf gute Umsätze für dem Maimarkt. Dort werde man der Bedeutung der Landwirtschaft gerecht. Auch für Peter Kurz sei es ein "Maimarkt, der Hoffnung macht", in einer krisenreichen Zeit. Er äußerte sich auf dem Maimarkt aber auch kritisch gegenüber der Bundesregierung zum Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien und den hohen Strompreisen.

Ein Hoffnungszeichen nach der Pandemie

Doch für den Bürgermeister symbolisiere der Maimarkt nicht nur die Zukunft. Im Rückblick zeige der Maimarkt auch, wie widerstandsfähig die Stadt sei. Nach der Pandemie sei der Maimarkt wieder zurückgekehrt und hätte so bewiesen, dass er auch schwierigen Bedingungen wie einer Pandemie, Inflation und Energiekrise trotzen könne. So seien dieses Jahr zum Beispiel die Tiere auf dem Maimarkt zurückgekehrt.

Maimarkt und Bundesgartenschau: Zwei Zukunftsorte in Mannheim

Der Maimarkt überschneidet sich mit einer weiteren bedeutenden Veranstaltung für die Stadt - der Bundesgartenschau. Dies sei eine "besondere Herausforderung", meint der Oberbürgermeister bei der Eröffnung. Doch nicht nur der Ort und eine symbolische rote Gondel auf dem Maimarkt verbinden die beiden Veranstaltungen der Stadt Mannheim. Beide Veranstaltungen hätten laut Oberbürgermeister Kurz das Ziel, dafür zu sorgen, dass gesellschaftlicher Wandel von der Vision zur Praxis wird. Der Bürgermeister betonte die Bereiche Klima, Energie und Ernährung.

Der SWR auf dem Maimarkt

Auf der Themenseite rund um den Maimarkt erscheinen täglich Artikel über spannende Aussteller und Ausstellerinnen, aber auch über die Bühnengäste im gläsernen Studio des SWR. Dort kann man dem journalistischen Nachwuchs des SWR live bei der Moderation des Maimarkt-Radios zuschauen. Das Maimarkt-Radio kann man auch auf der Frequenz 94,6 empfangen oder online im Livestream hören. Weitere Einblicke gibt es täglich auch auf dem Instagram-Kanal SWR Backstage.