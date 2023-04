Mannheimer Maimarkt: "Hoffen auf Synergien mit der BUGA"

Am 29. April geht es los: Dann startet der Mannheimer Maimarkt. In diesem Jahr parallel zur Bundesgartenschau. Die Verantwortlichen sind dennoch optimistisch.

Es ist ein besonderes Jahr für den Maimarkt, denn er findet parallel zur Bundesgartenschau in Mannheim statt, die bereits gestartet ist. Dennoch erhoffen sich die Verantwortlichen, dass beide Veranstaltungen voneinander profitieren. Und sich nicht im Weg stehen.

Insgesamt werden rund 1.100 Aussteller in den 39 Messehallen erwartet. Eröffnet wird der Maimarkt in diesem Jahr am 29. April durch den Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU). Der Maimarkt endet am 9. Mai.

Mannheim stellt BUGA-Konzept auf dem Maimarkt vor

Die Stadt Mannheim stellt in diesem Jahr innerhalb der Sonderschauen das Konzept BUGA und Stadtentwicklung vor. Wie kann eine Stadt nachhaltig sein? Wie kam es zu dieser Art von städtischer Entwicklung? Das ist ein Thema der Sonderschauen, die in diesem Jahr stattfinden. Mit dabei ist auch das Mannheimer Uniklinikum: An allen elf Tagen soll es Einblicke in die Hochleistungsmedizin geben. Experten wollen moderne Methoden und Geräte vorstellen. Außerdem wird es Tests vor Ort geben. Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein wird ein begehbares Augenmodell präsentieren.

Ticketpreise steigen - Kosten "nicht stabil zu halten"

Die Kosten für die Tickets werden allerdings etwas ansteigen. Man habe sie im gleichen Prozentsatz auf die Eintrittpreise umgelegt, wie die Kosten für den Maimarkt gestiegen seien.

"Wir haben die letzte große Erhöhung der Ticketpreise 2012 gehabt. In Summe liegen wir immer noch sehr sehr besucherfreundlich."

Erwachsene zahlen zehn Euro für ein reguläres Tagesticket, Kinder sieben Euro. Bis zum Start des Maimarkts gibt es allerdings noch vergünstigte Ticketpreise.

Ein großes Thema könnten die Parkplätze werden: Hier ist man sich allerdings von Seiten der Maimarktleitung sicher, dass auch das funktionieren wird. Der Hauptparkplatz P20 wird sechs Euro während der Zeit des Maimarkts kosten, so die Maimarkt-Geschäftsführung am Donnerstag. Dieser Parkplatz ist allerdings auch für die BUGA 23 ausgeschildert.

Der Maimarkt öffnet am 29. April für 11 Tage seine Tore. SWR

Polizei auf viel Verkehr vorbereitet

Die Mannheimer Polizei hat sich nach eigenen Angaben darauf eingestellt, dass es wegen zwei Großveranstaltungen in der Stadt auch eng werden könnte. Die Beamten seien darauf vorbereitet, heißt es von Seiten der Mannheimer Polizei. Man habe alle Kolleginnen und Kollegen auf potentiell besucherstarke Tage sensibilisiert.

Trends: Nachhaltigkeit und Energie

Zwei Trends sind laut Maimarkt-Leitung in diesem Jahr direkt auszumachen: Nachhaltigkeit und das Thema Energie. Darauf hätten sich viele Anbieter dieses Mal eingestellt. Egal ob aus Sicht des Handwerks, der Dienstleistungen oder anderer Branchen. Jeder wolle nachhaltige und vor allem umweltfreundliche Lösungen finden. Besonders beim Thema Bauen und Modernisieren wird das Thema Energie und der effiziente Umgang damit viele Besucherinnen und Besucher interessieren, ist sich Maimarkt-Geschäftsführer Jan Goschmann sicher.

Skurriles, Nützliches und Spaß

Der Maimarkt steht aber immer auch dafür, besondere Skurrilitäten anzubieten: In diesem Jahr locken dann vielleicht so manchen aufblasbare Schirmständer oder Gemüseschäler, die das Zerteilte direkt mit Dressing verfeinern sollen. Bubble-Fußball oder selbstregulierende Matratzen soll es auch geben.

Reitsport traditionell an mehreren Tagen

Das 59. Maimarkt-Turnier soll dann für Reitsportfreunde wieder Abwechslung bereithalten: Es startet am 4. Mai mit Para-Equestrians und endet am 9. Mai mit Dressur- und Springprüfungen. Darüber hinaus bieten die Tierlehrschauen die Möglichkeit, viele verschiedene Tier-Arten und -rassen kennenzulernen.

SWR auf dem Maimarkt

Der SWR wird an allen elf Messetagen im Gläsernen Studio ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm anbieten. Mit Gästen aus der Region sowie SWR-Moderatorinnen und Moderatoren - auch aus dem SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Mit dabei sind darüber hinaus unter anderem Fernsehmoderator Martin Seidler und ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam. Zum ersten Mal sendet SWR1 eine "Leute-Live-Sendung" am 3. Mai aus dem Gläsernen Studio. Zu Gast bei Nabil Atassi ist die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Franziska Brantner (Grüne).