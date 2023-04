Großer Andrang zum Start des Mannheimer Maimarkts

per Mail teilen

Heute hat der Mannheimer Maimarkt begonnen. Seit neun Uhr sind die Tore geöffnet, die offizielle Eröffnung folgte um 10 Uhr.

Die Aufgabe hat in diesem Jahr der Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU) übernommen. Kurz vor Beginn der größten regionalen Verbrauchermesse Deutschlands, hatten sich bereits hunderte Interessierte vor dem Eingang des Mannheimer Maimarkts eingefunden. Trotz durchwachsenem, aber trockenem Wetter an diesem Samstagmorgen.

BUGA und Maimarkt finden in Mannheim parallel statt

Es ist ein besonderes Jahr für die Stadt Mannheim und den Maimarkt, denn die Veranstaltung findet gleichzeitig zur Bundesgartenschau in Mannheim statt, die vor zwei Wochen gestartet ist. Dennoch wünschen sich die Verantwortlichen Synergieeffekte zwischen den beiden Veranstaltungen und keine Konkurrenz, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

So drückt es auch Jan Goschmann aus, der Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungs-GmbH. Beides seien verschiedene Veranstaltungen, die sich nicht im Wege stünden. Sondern viele würden die Gelegenheit nutzen, sowohl die BUGA als auch den Maimarkt zu besuchen.

Themen Nachhaltigkeit und Energie im Fokus

Insgesamt gibt es viele gemeinsame Themen, auch wenn sie auf dem Maimarkt traditionell aus wirtschaftlicher Sicht für die Verbraucher angeboten werden: Unter anderem spielen Haus und Garten oder auch nachhaltiges Wohnen und arbeiten eine zentrale Rollen in diesem Jahr. Darüber nehmen die Ausstellerinnen und Aussteller die Frage nach künftiger Energieversorgung und Nutzung stärker in den Fokus. Elf Tage lang stellen mehr als 1.100 Aussteller in 39 Messehallen und auf einem großen Freigelände ihre Produkte und Innovationen vor.