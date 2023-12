Mannheim: Frau wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Eine Frau soll am Sonntag in Mannheim mit einem Messer auf ihren Vater eingestochen haben. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

Eine 33-jährige Frau sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes an ihrem Vater in Untersuchungshaft. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitgeteilt. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil er Hilfeschreie und laute Geräusche aus einer Wohnung im Stadtteil Rheinau gehört hatte. Vater flüchtet auf den Balkon - Tochter schlägt mit Besen auf ihn ein Die Polizei fuhr zur Wohnung und entdeckte einen 64-jährigen Mann mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen auf dem Balkon. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die 33-Jährige unvermittelt von hinten mit einem Messer auf ihren Vater eingestochen haben. Dieser flüchtete auf den Balkon. Seine Tochter soll ihm gefolgt sein und dort mit einem Besenstiel weiter auf den 64-Jährigen eingeschlagen haben. Sie soll erst damit aufgehört haben, als der Nachbar, der die Polizei alarmiert hatte, durch die offene Wohnungstür reinkam, um dem Mann zu helfen. Einjähriger Sohn der Frau leicht verletzt vorgefunden Die Polizisten nahmen die Frau in der Wohnung fest. Ihr einjähriger Sohn war ebenfalls leicht verletzt. Ob die Verletzungen im Zusammenhang zu dem Angriff auf den Vater stehen, wird laut Polizei ermittelt. Der Vater der Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es bestehe mittlerweile keine Lebensgefahr mehr. Der einjährige Sohn der Frau wurde ebenfalls zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht. Da die genauen Tatumstände noch unklar sind, bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise.