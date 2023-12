Mann in Mannheim vor Lokal angeschossen

In Mannheim-Rheinau ist ein Mann offenbar vor einem Lokal angeschossen worden. Zwei Männer brachten den Verletzten in eine Klinik. Dort entdeckten Ärzte eine Kugel in seiner Hüfte.

Unbekannte Täter haben am Wochenende einen 36-jährigen Mann vor einem Lokal in Mannheim-Rheinau angeschossen. Die Hintergründe sind noch weitgehend unklar. Ärzte entdecken Kugel in frischer Wunde Zwei noch unbekannte Männer haben den Verletzten am frühen Samstagmorgen in das Diakonissenkrankenhaus in Mannheim gebracht, teilte die Polizei mit. Bei der Untersuchung fanden die Ärzte eine frische Wunde an der Hüfte des 36-jährigen, in der eine Kugel steckte. Die Polizei geht davon aus, dass jemand mindestens ein Mal bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal im Stadtteil Rheinau auf den Mann geschossen hat. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.