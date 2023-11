Ein 13-Jähriger hat den Polizeigroßeinsatz in Mannheim ausgelöst. Er soll auf einer Gamingplattform angedroht haben, zwei seiner ehemaligen Mitschüler zu verletzen. Er wurde festgenommen.

Die Polizei hat am Dienstagvormittag bei einem Großeinsatz in Mannheim einen 13-jährigen Jugendlichen festgenommen. Der Junge soll nach SWR-Informationen auf einer Plattform für Computerspiele im Internet gedroht haben, zwei ehemalige Mitschüler zu verletzen. Die beiden Schüler vertrauten sich am Dienstag ihrer Schulleiterin an. Diese informierte die Polizei.

Knapp 60 Polizisten am Einsatz in Mannheim beteiligt

Die Polizei sammelte sich mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Wasserturm in der Mannheimer Innenstadt. Die Polizeikräfte nahmen den 13-Jährigen anschließend bei sich zu Hause fest. An dem Einsatz waren laut Polizei knapp 60 Beamtinnen und Beamte beteiligt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Hintergründe und warum der Jugendliche die Tat angedroht hat. Er ist noch nicht strafmündig.