Es war für Mannheim ein städtebaulicher Sprung nach oben: Vor 50 Jahren wuchs der Fernmeldeturm am Neckarufer in die Höhe. Wenig später feierte Mannheim die Bundesgartenschau.

Richtfest für den damals fast 218 Meter hohen Turm war der 5. Juni 1974. Es war auch ein Sprung in die Moderne – für eine Stadt Mannheim, die sich fortan mit urbanem Flair schmückte. Der Fernmeldeturm entstand im Zusammenhang mit dem Collini-Center am Neckar und später den drei Wohntürmen der Neckaruferbebauung.

Am Fernmeldeturm kommt in Mannheim niemand vorbei. SWR DASDING

Bundesgartenschau in Mannheim 1975 am Fuß des Fernmeldeturms

1975 lud Mannheim zur Bundesgartenschau im Luisenpark am Fuß des Fernmeldeturms. Mannheim legte damals sein Image als graue Industriestadt ein Stück weit ab. Der Fernmeldeturm ist nach wie vor ein Wahrzeichen der Stadt.

In zwei Jahren Bauzeit war der fast 218 Meter hohe Turm zwischen 1973 und 1975 errichtet worden. Das Drehrestaurant in luftiger Höhe war zur damaligen Zeit eine große Besonderheit. In einer Stunde geht es dort für die Gäste ganz langsam einmal rundherum. Von der Aussichtplattform in über 120 Meter Höhe haben Besucherinnen und Besucher einen grandiosen Blick über die Rheinebene, den Pfälzer Wald und den Odenwald - und bei gutem Wetter noch weiter.

Hubschrauber kollidiert 1994 mit Mastspitze

Die Geschichte des Fernmeldeturms ist auch mit einem Flugunglück verbunden. In der Nacht des 5. Dezember 1994 touchierte ein Rettungshubschrauber die Turmspitze des Fernmeldeturms, stürzte 200 Meter in die Tiefe und brannte aus. Drei Besatzungsmitglieder und ein Notarzt starben. Der Turm bekam später eine neue, rot-weiße Mastspitze mit einer Flugsicherheitsbefeuerung. Die neue Gesamthöhe: 212,8 Meter.

Panzerglasscheibe fehlt fast zwei Jahre

Auch an eine fast zwei Jahre fehlende Scheibe am Drehrestaurant-Geschoss erinnern sich viele noch. Die Panzerglasscheibe war gesprungen, wurde schließlich im Frühjahr 2014 von der Feuerwehr herausgeschlagen und fiel 120 Meter in die Tiefe. Erst Anfang 2016 setzte ein Spezialkran eine Ersatzscheibe ein.

Mannheimer Fernmeldeturm bleibt ein Sendeturm

Wie der Name schon sagt, war und ist der Mannheimer Fernmeldeturm ein Sendeturm. Mit Sendeeinrichtungen für Richtfunk und Funkdienste im UKW-Bereich und seit 2016 auch für Fernsehsender mit dem digitalen DVB-T2-Signal - natürlich auch für den Südwestrundfunk (SWR).

Das Restaurant hoch oben auf dem Turm bietet durchgehend warme Küche. Darunter gibt es eine Aussichtsplattform. Sie ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.