BUGA 75: Meilenstein für Mannheimer Stadtentwicklung

per Mail teilen

Die Älteren erinnern sich: Während die BUGA 23 in Mannheim läuft, denken viele zurück an die BUGA 75: Ihr haben die Bürger unter anderem den Luisenpark zu verdanken.

Moderne Urbanität - so lässt sich zusammenfassen, was die Bundesgartenschau 1975 in Mannheim vermitteln und vorantreiben wollte. Mit dem schwebenden Aerobus, dem Fernmeldeturm mit seinem drehbaren Restaurant und natürlich dem Luisenpark sorgte die Buga dafür, dass Mannheim sein Image als graue Industriestadt deutlich aufwerten konnte.