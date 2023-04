Hunderttausendste Besucherin auf BUGA in Mannheim begrüßt

Neun Tage nach der Eröffnung der Bundesgartenschau in Mannheim hat am Sonntag im Spinelli-Park BUGA-Geschäftsführer Michael Schnellbach die hunderttausendste Besucherin empfangen.

BUGA-Geschäftsführer Michael Schnellbach zeigte sich erfreut über die bisherigen Besucherzahlen. Dass schon am zehnten Tag der BUGA die Hunderttausend-Besuchermarke geknackt werden konnte, zeige, dass die BUGA 23 die Menschen in Mannheim und weit darüber hinaus begeistere, so Schnellbach.

"Mein Team und ich, wir sind sehr stolz über das viele positive Feedback zu unserer Bundesgartenschau, das wir in den letzten Tagen bekommen haben."

Hunderttausendste BUGA-Besucherin kommt aus Weinheim

Die hunderttausendste Besucherin der BUGA in Mannheim war Martina Büschert aus Weinheim. Sie wurde von BUGA 23-Geschäftsführer Michael Schnellbach mit einem Blumenstrauß in Empfang genommen. Martina Büschert ist mit ihrem Mann Walter Römer am Sonntag bereits zum dritten Mal auf der BUGA in Mannheim gewesen, das Paar hat Dauerkarten.

Schon am Eröffnungstag in Mannheim Besucherrekord aufgestellt

Bereits am Eröffnungstag hatten nach Angaben der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft mehr als 14.500 Menschen die BUGA in Mannheim besucht, so viele Besucher wie nie zuvor am ersten Tag einer Bundesgartenschau.