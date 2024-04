Auf dem Gelände der Mülldeponie in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat Abfall in einem Container Feuer gefangen. Eine große Rauchwolke war zu sehen.

Ein Brand auf der Mülldeponie in Sinsheim hat am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hat es aus bislang unbekannter Ursache in einem Container gebrannt. Darin war offenbar Müll gelagert. Was genau gebrannt hat, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Feuer in Sinsheim: Keine Verletzten

Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Niemand wurde verletzt. Durch das Feuer war über der Mülldeponie eine Rauchwolke zu sehen. Weil nur Abfall gebrannt hat, geht die Polizei nach eigenen Angaben von einem geringen Sachschaden aus.