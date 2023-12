per Mail teilen

Nach dem Brand auf einem Campingplatz in Sinsheim-Hilsbach Mitte Dezember steht jetzt fest, dass es sich bei der Toten um die Eigentümerin des brennenden Wohnwagens handelt.

Mitte Dezember brach ein Feuer auf einem Campingplatz in Sinsheim-Hilsbach (Rhein-Neckar-Kreis) aus. Jetzt steht fest, dass es sich bei der Leiche um die Eigentümerin des Wohnwagens handelt. Die Obduktion habe dies ergeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Feuer war gegen 0 Uhr in der Nacht des 15. auf den 16. Dezember ausgebrochen. Augenzeugen versuchten nach eigenen Angaben noch, das Feuer zu löschen und den Wohnwagen zu öffnen. Das gelang allerdings nicht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, fanden Feuerwehrleute die Leiche einer Frau.

Leiche nach Wohnwagen-Brand gefunden: Überhitzung der Elektroheizung mögliche Ursache

Nach der Obduktion am Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg steht ebenfalls fest, dass die Frau an einer Rauchvergiftung gestorben ist.

Der Wohnwagen sei von der Frau als Wohnung genutzt worden, so die Polizei. Der Brand könnte womöglich durch eine Überhitzung der Elektroheizung entstanden sein.