In einem Wintergarten in Sinsheim-Dühren (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Feuer ausgebrochen, das fünf Menschen verletzte. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

In der Nacht zum Pfingstsonntag ist in Sinsheim-Dühren (Rhein-Neckar-Kreis) ein Dachstuhl ausgebrannt. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Demnach brach das Feuer im Wintergarten im Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Karlsruher Straße aus. Feuerwehr sperrt Karlsruher Straße Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge begann es gegen 0.30 Uhr zu brennen. Dann griff das Feuer schnell auf das gesamte Dach des Hauses über. Der Sachschaden könne zurzeit noch nicht beziffert werden, teilte die Polizei weiter mit. Die Einsatzkräfte sperrten die Karlsruher Straße zeitweise in beide Fahrtrichtungen. Das Feuer brach in einem Wintergarten im Obergeschoss aus und griff auf das Dach über. Julian Buchner / EinsatzReport24 Fünf Menschen in Krankenhäuser gefahren Laut Polizei hielten sich vier Menschen in der Wohnung auf, als das Feuer ausbrach. Ein Nachbar eilte herbei, um zu helfen. Eine Person verletzte sich lebensgefährlich, zwei Personen schwer. Die restlichen beiden Anwesenden wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr rettete alle, Rettungswagen brachten sie in die umliegenden Krankenhäuser.