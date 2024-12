Viele Schulen in Baden-Württemberg sind sanierungsbedürftig oder müssen neugebaut werden. Für diese Baumaßnahmen stellt die Landesregierung wieder Geld zur Verfügung.

Wasserschäden, marode Toiletten, Unterricht in Containern - an vielen Schulen in Baden-Württemberg herrscht dringender Sanierungsbedarf. Damit die Kommunen geplante Projekte umsetzen können, fördert das Land den Neubau und Sanierung von Schulen in diesem Jahr mit 142 Millionen Euro. Nach Angaben des Kultusministeriums werden damit mehr als 100 Bauvorhaben im Land finanziell unterstützt.

Schulsanierung und Neubauten: Mehr als 100 Bauvorhaben bewilligt

Alle Anträge, die Landkreise, Städte und Gemeinden eingereicht haben, seien berücksichtigt worden,sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Damit könnten die Kommunen nun geplante Projekte umsetzen. "Wir arbeiten gemeinsam am Ziel, unsere Schulen bestmöglich aufzustellen, denn eine gut ausgestattete Lernumgebung ist entscheidend für Bildungsqualität und Chancengleichheit", sagt Schopper.

Die Regelförderung des Landes deckt dabei 33 Prozent des Bauaufwands ab. Nach Angaben des Ministeriums fließen rund 76 Millionen Euro in 43 Neubauprojekte. Mehr als 60 Millionen Euro gibt es für 74 Sanierungen von Schulgebäuden. Für elf Ganztagesprojekte in Baden-Württemberg stehen fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Höchste Fördersummen für Berufsschulen

Die höchsten Einzelförderungen bekommen mit jeweils 7,5 Millionen Euro das Berufsschulzentrum Konstanz für einen Neubau sowie die beruflichen Schulen in Tübingen für ihre Erweiterung.

In Konstanz werden die Zeppelin-Gewerbeschule und die Wessenbergschule zum neuen Berufsschulzentrum zusammengelegt. Beim Neubau sind neben Unterrichts- und Gemeinschaftsräumen auch eine Cafeteria, eine Sporthalle, Werkstätten und Räumlichkeiten für das Kreismedienzentrum und Kreisarchiv geplant.

In Tübingen wird im Stadtteil Derendingen das Berufsschulzentrum als Campus-Erweiterung gebaut. Zu den Bauplänen gehört eine Tiefgarage unterhalb des Campus-Geländes sowie acht Klassenzimmer und eine Mensa, die Platz für 350 Menschen bietet.