Wenn am Montag das neue Schuljahr losgeht, dann sind an manchen Schulen in der Region Heilbronn-Franken noch Baustellen. Eine Übersicht, wo noch gewerkelt wird oder es geplant ist.

Steigende Schülerzahlen, mangelnder Brandschutz oder marode Gebäude: viele Schulgebäude sind sanierungsbedürftig oder benötigen Erweiterungen, auch in Heilbronn-Franken. Das liegt auch an der verpflichtenden Ganztagesbetreuung in der Grundschule ab 2026. Dann benötigt es weitere Räume und die werden teilweise noch gebaut, zum Beispiel in Heilbronn oder Künzelsau.

Weitere Container für Gemeinschaftsschule

Im neuen Schuljahr müssen die Schülerinnen und Schüler an der Elly-Heuss-Knapp- Gemeinschaftsschule in Heilbronn wieder in Container. Schon seit 2020 wird teilweise in Containern unterrichtet, ab September kommen drei neue hinzu. Die Gemeinschaftsschule platzt aus allen Nähten. Ein Anbau ist in Planung, er soll aber erst 2031 fertig sein.

Ferienende: Zwischen Frust und Freude

Am Montag beginnt jedenfalls nach sechs Wochen Ferien wieder die Schule. Das gefällt manchen Schülerinnen und Schülern in Heilbronn gar nicht, andere freuen sich.

Platznot kein Einzelfall

Dass Platznot kein Einzelfall ist, zeigt ein Blick in die Paul-Meyle-Schule in Heilbronn . Dort steigen die Schülerzahlen ebenfalls rasant. Eine angemietete Büroetage wurde für das neue Schuljahr umgebaut. Die Stadt will untersuchen, ob die Schule noch eine Erweiterung oder sogar einen Neubau bekommt. Von der Stadt Heilbronn heißt es, alle Schulen seien räumlich ausgelastet. Eine neue Innenstadtgrundschule ist in Planung, die Grundschule Alt-Böckingen soll 2025 ausgebaut werden.

Sinkende Schülerzahlen in Neckarsulm

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hingegen sinken die Schülerzahlen in der Sekundarstufe an den Gemeinschaftsschulen. Deshalb hat man sie mit der Werkrealschule zu einer Verbundsschule zusammengelegt. Allerdings: Die Hermann-Greiner-Realschule verzeichnet weiter steigende Schülerzahlen. Hier läuft noch bis 2026 eine Generalsanierung. Aktuell wird die Mensa abgerissen und anschließend durch ein neues Gebäude ersetzt.

Hohenlohekreis: Vorbereitung auf die Ganztagesgrundschule

In Öhringen (Hohenlohekreis) wird auch noch in den kommenden Monaten an den Schulen gewerkelt. Die ehemalige Grundschule Cappel zieht um und wird ab Oktober zur Grundschule Limespark – mit neuem Gebäude, das aktuell den letzten Feinschliff bekommt. Das Hohenlohe-Gymnasium hat ebenfalls einen Neubau bekommen, die komplette Sanierung soll bis Ostern 2026 fertig sein. Die Realschule bekommt im Moment ein Update am Dach, bei den Technikräumen und beim Brandschutz. Eine Brandschutzsanierung gibt es auch an der Albert-Schweizer-Schule.

Auf die Ganztagesschule stellt sich auch Künzelsau (Hohenlohekreis) ein. Die Grundschulen Taläcker und Kocherstetten werden um entsprechende Räume erweitert. Außerdem sind zwei neue Grundschulen in Amrichshausen und Gaisbach in Planung.

Main-Tauber-Kreis: viele Sanierungen

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gibt es zum Schulstart eine neue Grundschule im Auenland. Denn auch hier steigt die Zahl der wohnhaften Kinder. Außerdem ist die Grundschule Stuppach fertig saniert. Bei den Grundschulen Wachbach und Markelsheim stehen die Sanierungen noch bevor. Perspektivisch sollen laut einem Sprecher der Stadt die drei weiterführenden Schulen für wachsende Schülerzahlen saniert werden.

Die Großbaustelle in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist aber das Berufliche Schulzentrum, das aktuell generalsaniert wird. Das Hauptgebäude wird voraussichtlich zum kommenden Schuljahr bezogen. Die Schülerinnen und Schüler müssen also auch weiter in Containern und in Räumen der Ottfried-Preußler-Schule unterrichtet werden.