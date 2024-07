Sommerferien in Baden-Württemberg: Sommer, Sonne, Akkuschrauber

In Baden-Württemberg ist am Mittwoch letzter Schultag. Am Schulzentrum Ilsfeld sind alle froh über die Ruhe in den kommenden sechs Wochen. Vor allem das Hausmeister-Team.

Aufgeregt rutscht die Klasse 5a in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) auf ihren Stühlen herum. Es gibt ein Frühstücks-Buffet, jeder hat etwas mitgebracht. Gleich werden alle Klassen in die Turnhalle gehen, dort gibt es ein paar Ehrungen und dann starten auch hier die Ferien. Ein Moment, der nicht nur in den Klassenräumen, sondern offenbar auch im Lehrerzimmer heiß ersehnt wird. Eine junge Lehrkraft hat das Referendariat geschafft, ihre Kollegin fliegt nach Japan. Jeder hat irgendwie etwas, worauf er oder sie sich freut.

Besonders groß scheint aber die Freude im Team der Hausmeister zu sein. Endlich in Ruhe bohren, ungestört Leuchtstoffröhren austauschen, entrümpeln, streichen, die Aufgabenliste von Kerstin Holbein ist ewig lang. Gestartet wird am Nachmittag mit einem Großputz. Was in der Mensa an Broten übrig blieb, hat sie im Kühlschrank für ihr Team gebunkert.

Endlich ausschlafen!

Endlich ausschlafen, kein Termindruck, keine Hausarbeiten und viel freie Zeit. Ob in Ilsfeld oder in Heilbronn, die Pläne der Kinder ähneln sich: Besuch der Verwandten im Ausland, Urlaub, Zeltlager, lange wach bleiben oder viele Computerspiele zocken.

Erste "School's Out Party" in Öhringen

Im Öhringer Hofgarten (Hohenlohekreis) startet am Mittwoch um 17 Uhr die erste "School's Out Party". Es soll das große Sommer-Highlight für junge Menschen zum Beginn der Ferien werden. Gewünscht hatten sich das viele Jugendliche auf der Regionalen Jugendkonferenz im vergangenen Herbst, weil es ihrer Ansicht nach zu wenig große Veranstaltungen für ihre Altersgruppe ab 14 Jahren gibt.

Aber auch die Jüngeren sollen nicht zu kurz kommen: Sie feiern ebenfalls eine "School's Out-Party" - sie beginnt am frühen Nachmittag im Öhringer Jugendpavillon. Partys gibt es unter anderem am Mittwoch auch im Jugendtreff in Heilbronn-Kichhausen und am Donnerstag im Jugendcafé in Heilbronn-Frankenbach.

Staugefahr zu Ferienbeginn

Mit dem Beginn der Sommerferien wird es wieder voll auf den Autobahnen. Die erste Reisewelle dürfte sich bereits am Mittwoch bemerkbar machen, schätzt der ADAC. Betroffen sind in der Region Heilbronn-Franken die A3, die A6 und die A81. Besonders eng dürfte es wegen einiger Baustellen werden, beispielsweise an der A6 zwischen Bretzfeld (Hohenlohekreis) und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sowie an der A81 an der Brettachtalbrücke bei Neuenstadt (Kreis Heilbronn).

Auch zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg (ebenfalls Kreis Heilbronn) und der Anschlussstelle Neuenstadt könnte der Verkehr ins Stocken geraten. Viel Geduld müssen Autofahrer am ersten Ferienfreitag aufbringen, denn in der Reisesaison 2023 war das letzte Juliwochenende das mit Abstand staureichste von zwölf Reisewochenenden.