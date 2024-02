In Bühl wurde ein 300 Tonnen schwerer Transformator in das neue Umspannwerk gebracht. Wegen des Schwerlasttransports kam es am Dienstag kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

In Bühl haben am Dienstagmorgen die Vorbereitungen für den Transport eines Transformators ins neue Umspannwerk begonnen. Größte Herausforderung war, die Transportwege freizuhalten. Der 300 Tonnen schwere Trafo wurde von einem Spezialzug aus Nürnberg angeliefert. Der Trafo wurde auf dem Gelände des bisherigen Umspannwerks auf einen Spezial-Lkw verladen. Von dort ging die Reise auf das benachbarte Gelände des neuen Werks, wo er am Mittwoch auf einen Sockel gestellt werden soll. Ein Schwertransporter bringt den Trafo sicher ans Ziel. SWR Andreas Fauth Mit Trafo soll Umspannwerk in Bühl modernisiert werden Laut Netzbetreiber TransnetBW musste für den Transport die Bundesstraße B3 für wenige Minuten gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Modernisierung des Umspannwerks in Bühl ist Teil des Ausbaus der Stromtrasse zwischen Karlsruhe-Daxlanden und Eichstetten am Kaiserstuhl. Von Nürnberg nach Bühl: Für den Spezialzug war auch der 300-Tonnen schwere Trafo kein Problem. T.Gries Der Neubau des Umspannwerks in Bühl soll voraussichtlich im vierten Quartal 2025 in Betrieb gehen. Damit will der Netzbetreiber die Stromversorgung an die Energiewende anpassen. Ein Schwertransporter von 300 Tonnen ist nicht alltäglich. Der Schwertransport zieht Neugierige an. SWR Andreas Fauth Die Anforderungen an die Stromerzeuger würden stetig steigen, hieß es von Seiten der TransnetBW. In Bühl-Weitenung war der geplante Bau von Höchstspannungsleitungen auch auf Protest von Anwohnern gestoßen.