In den kommenden Tagen bleibt es verhältnismäßig warm, mit Blick auf das Wochenende können sogar Temperaturen bis zu 16 Grad erreicht werden. Am Mittwoch ist der Himmel über Baden-Württemberg weitgehend bewölkt, dabei regnet es nur vereinzelt in den östlichen Gebieten von Württemberg. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 13 Grad.