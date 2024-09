Offenbar bewaffneter Mann in Garage: Großer Polizeieinsatz in Bretten

per Mail teilen

In Bretten läuft seit etwa 10 Uhr ein größerer Polizeieinsatz: Ein Mann soll sich in einer Garage möglicherweise mit einer Waffe verschanzt haben. SEK räumt die umliegenden Wohnhäuser.

Seit dem Vormittag ist die Polizei in Bretten-Bauerbach vor Ort. Nach Angaben der Beamten hat sich ein 84-jähriger Mann in einer Garage verschanzt. Er soll sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und derzeit nicht zugänglich sein. Da er möglicherweise Zugriff auf eine Schusswaffe hat, ist die Polizei mit starken Kräften und dem Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz.

Polizeieinsatz in Bretten: Häuser werden evakuiert

Derzeit werden laut Polizei vorsichtshalber umliegende Häuser geräumt. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf eine Gefährdung Unbeteiligter vor.