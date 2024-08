per Mail teilen

In Kuppenheim im Landkreis Rastatt hat ein Mann bei einer Fahrkartenkontrolle vier Menschen verletzt. Er konnte fliehen.

Ein Fahrgast hat laut Polizei in einem Bus in Kuppenheim (Landkreis Rastatt) vier Personen verletzt. Bei einer Fahrkartenkontrolle am späten Mittwochnachmittag habe der Mann zunächst zwei Kontrolleure angegriffen. Dann habe er auch den Busfahrer und zwei Fahrgäste, die helfen wollten, angegriffen.

Fahrkarten-Kontrolleurin in Krankenhaus eingeliefert

Eine 49-jährige Kontrolleurin wurde laut Polizei durch Schläge ins Gesicht so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 57 Jahre alte Busfahrer und ein Fahrgast erlitten Bissverletzungen, so die Polizei. Ein weiterer Fahrgast, der helfen wollte, wurde laut Polizei ebenfalls durch Tritte verletzt. Ein zweiter Fahrkartenkontrolleur blieb unverletzt.

Polizei sucht in Kuppenheim erfolglos nach dem Mann

Der Angreifer konnte fliehen und beschädigte laut Polizei auf dem Gelände einer Tankstelle ein Auto. Die Fahndung nach dem 20 bis 30 Jahre alten Mann hatte bislang keinen Erfolg. Die Ermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse aus dem Videomaterial aus dem Linienbus.

Verletzte Polizisten bei Kontrolle im Enzkreis

Auch in Kämpfelbach (Enzkreis) gab es am Mittwoch im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle vier Verletzte. Bei der Kontrolle in einem Bus kam es laut Polizei zu einem Streit zwischen einer Kontrolleurin und zwei Fahrgästen. Polizisten mussten einschreiten. Ein 29-jähriger Mann habe die Beamten angegriffen und drei von ihnen verletzt. Auch der Angreifer selbst wurde verletzt. Ihm droht eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.