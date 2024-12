"Man vergisst, wo man ist": Gefangene der JVA Bruchsal fertigen Deko für Weihnachten

Weihnachtsschmuck ist fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. In der JVA Bruchsal fertigen Gefangene Dekoartikel. Eine willkommene Abwechslung.

Späne fallen, es riecht nach Holz. Simon steht an der Fräse und produziert ein Pizzabrett. Es wird unter anderem auf dem Bruchsaler Adventsmarkt im Ehrenhof vorm Schloss verkauft. Eine willkommene Freude im sonst drögen Gefängnisalltag.

Man arbeitet auch viel mit den Händen. Nicht immer das Gleiche. Viel Abwechslung. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß.

JVA Bruchsal: Gefangener Simon fertigt Weihnachstdeko an. SWR

JVA Bruchsal: Die Zeit geht so schneller vorbei

In der JVA Bruchsal fertigen die Gefangenen das ganze Jahr über Nützliches und Künstlerisches aus Holz, Speckstein und Keramik. Angelo steht vor einer Leinwand und fügt letzte Pinselstriche zu seinem Kunstwerk hinzu. Er ist seit 17 Jahren hier Insasse.

Ich zeichne am liebsten. Normal auf Papier, hier halt auf Holz. Ganz einfach, um den ganzen Stress hier drinnen zu verarbeiten. Wenn man hier malt, geht die Zeit einfach übel schnell 'rum. Man vergisst, wo man ist.

JVA Bruchsal: Angelo malt gerne. SWR

Dekoartikel für den Weihnachtsmarkt in Bruchsal

Mehr als ein halbes Jahr brauchen die Gefangenen, um in der JVA Dekoartikel für die Weihnachtszeit herzustellen. Die seien laut Christian Ledig nämlich ganz schön gefragt. Der Ergotherapeut verkauft seit 2014 die Arbeiten der Gefangenen auf dem Bruchsaler Adventsmarkt im Ehrenhof des Schlosses. Die Weihnachtsdeko ist außerdem im Gefängnisladen der JVA Bruchsal erhältlich. Der Erlös des Verkaufs fließt nach Angaben von Christian Ledig wieder zurück in den Landeshaushalt.

Die Nachfrage ist überraschend groß. Letztes Jahr wurden wir komplett ausverkauft.

Der Adventsmarkt in Bruchsal Der Adventsmarkt im Bruchsaler Ehrenhof vom Schloss findet das nächste Mal vom 12. bis zum 15. Dezember statt. Regionale Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren hier ihre Produkte, wie etwa Seifen, handgefertigter Schmuck oder Dekoartikel. Der Eintritt ist kostenlos. Öffnungszeiten Mo, Do, Fr 16:00 bis 21:00 Uhr

Sa, So 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Kunst von Gefangenen würdigen

Während des Weihnachtsmarkts hat Christian Ledig die Gelegenheit, die Talente der Gefangenen in den Mittelpunkt zu rücken, statt über ihre Taten zu sprechen. Die meisten Kunden finden den Versuch gut, die Häftlinge zu resozialisieren. "Und die Kunden sehen das auch oft so, dass die Gefangenen beschäftigt sein müssen und freuen sich auch darüber, dass die Sachen hier angeboten werden", erzählt Christian Ledig.

JVA Bruchsal: Die Dekoartikel werden auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. SWR

JVA Bruchsal: An Tagesstruktur gewöhnen

Jeder Gefangene macht das, was er am besten kann. In der Arbeitstherapie sollen sie sich im Vollzug wieder an eine Tagesstruktur gewöhnen. Drei bis sechs Monate lang arbeiten eher die leistungsschwächeren Gefangenen hier, um danach bestenfalls in einem anderen Beruf im Gefängnis arbeiten zu können.