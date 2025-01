Geldautomat in Stutensee gesprengt - kein Geld erbeutet

In der Nacht auf Freitag ist in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ein Geldautomat gesprengt worden. Informationen der Polizei zufolge wurde niemand verletzt.

In Stutensee-Friedrichstal ist in der Nacht auf Freitag ein Geldautomat in einer Sparkassen-Filiale gesprengt worden. Informationen der Polizei zufolge wurde niemand verletzt. Die Tatverdächtigen konnten fliehen.

In Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht auf Freitag ein Geldautomat gesprengt worden Pressestelle Thomas Riedel

Explosion in Sparkassenfiliale Stutensee in den frühen Morgenstunden

Um kurz vor 4 Uhr am Freitagmorgen kam es zur Explosion in einer Sparkassenfiliale in Stutensee-Friedrichstal. Dabei wurde der Geldautomat laut Polizei stark beschädigt. Das Gebäude soll am Freitag auf Schäden überprüft werden. Die Wohnräume über der Filiale waren offenbar unbewohnt.

Fahndung der Polizei bislang ohne Erfolg - Täter gingen leer aus

Die Fahndungsmaßnahmen nach den drei mutmaßlichen Tätern laufen weiter. Ein Zeuge hatte eine dunkle Limousine mit quietschenden Reifen wegfahren sehen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Bargeld konnten die Täter offenbar nicht erbeuten.