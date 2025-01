per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 sind im Baden-Badener Ortsteil Steinbach am Neujahrstag zwei Menschen ums Leben gekommen, eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen.

Auf der alten B3 in Höhe des Baden-Bademer Orteils Steinbach ereignete sich am frühen Neujahrsmorgen ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei prallten dort aus noch unbekannter Ursache zwei Pkw frontal zusammen. Beide Fahrer, ein 19-jähriger Mann sowie eine 25-jährige Frau, erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen, ein 24-jähriger Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Genaue Unfallursache noch unklar

Der genaue Hergang des Unfall ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden lang. Die Straße zwischen Steinbach und Bühl war währenddessen voll gesperrt.