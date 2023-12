per Mail teilen

Großfeuerwerker Maik König aus Kämpfelbach im Enzkreis brennt für sein Hobby. Silvester ist für ihn der wichtigste Tag des Jahres. Er plant dieses Jahr sein bisher größtes Feuerwerk.

Schon seit Wochen bereitet Maik König sein Feuerwerk für den diesjährigen Jahreswechsel vor. Im vergangenen Jahr hat er für sein Silvesterfeuerwerk 800 Euro ausgegeben. Diesmal soll es noch mehr werden. Denn Maik möchte seinen neu erworbenen Großfeuerwerkerschein feiern.

Feuerwerk mit Batterien, Vulkanen und Zylinderbomben

Als staatlich geprüfter Großfeuerwerker darf der 28-Jährige Feuerwerk abschießen, das mehr Sprengstoff enthält als die Böller aus dem Supermarkt. Bei seiner Heimatgemeinde Kämpfelbach im Enzkreis muss er dennoch sein Vorhaben anmelden.

Wie wird man Großfeuerwerker oder Großfeuerwerkerin? Die Bedingungen, um mit Großfeuerwerk hantieren zu dürfen, sind in der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (SprengV) geregelt. Als Großfeuerwerk oder Großfeuerwerkerin braucht man einen Befähigungsschein. Der kann bei der zuständigen Behörde beantragt werden, wenn ein qualifizierender, staatlich anerkannter Lehrgang absolviert und eine Fachkundeprüfung bestanden wurde. Um an den Lehrgang teilnehmen zu können, muss man mindestens 21 Jahre alt sein und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen, die nach dem SprengV gültig ist. Für die Zulassung zur Prüfung braucht man auch einen Nachweis, als Helfer bei 20 Großfeuerwerken mitgewirkt zu haben.

Batterien, Vulkane und Zylinderbomben - Maik verwendet eine breite Palette von Feuerwerkskörpern. Um sie zu kaufen, fährt der 28-Jährige sogar bis nach Augsburg. Die Mühe lohnt sich in seinen Augen.

Wenn die Menge dahinter steht und anfängt zu jubeln - das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl.

Maik verwendet für sein Feuerwerk unter anderem Zylinderbomben. SWR Annika Jost

An Silvester kann sich Maik ausprobieren

Maiks Böllerleidenschaft begann schon in seiner Kindheit. "Irgendwie war es dann auch immer mehr als bei anderen und es ist dann im Laufe der Zeit gewachsen", erinnert sich der Großfeuerwerker. Zum 18. Geburtstag erhielt er einen Feuerwerk-Schnupperkurs und seitdem hat ihn das Fieber gepackt.

Um seinen Großfeuerwerkerschein zu bekommen, hat Maik mehrfach bei verschiedenen Großveranstaltungen mitgeholfen. Privat zündet er vor allem bei Hochzeiten und Geburtstagen Feuerwerk für Freunde und Familie.

Maik begeistert es, mit Feuerwerk schöne Bilder in den Himmel zu zaubern. Für ihn ist das Zünden von Feuerwerk auch wie das Spielen für große Kinder. Beim Silvesterfeuerwerk schätzt der 28-Jährige besonders die Möglichkeit sich auszuprobieren, da es kein festgelegtes Motto gibt. "Da ist eh überall alles bunt. Von daher macht es auch nichts aus, auch wenn es nicht unbedingt hundert Prozent zusammenpasst", erklärt Maik.

Maik probiert bei seinem Feuerwerk an Silvester gerne etwas aus. SWR Annika Jost

Sicherheit beim Feuerwerk ist ihm wichtig

Neben dem Spaß legt Maik großen Wert auf Sicherheit. Beim Kauf der Knallkörper achtet er darauf, dass sie richtig geprüft wurden. Maik ist sich auch der negativen Aspekte seines Hobbys bewusst. "Umweltfreundlich ist es auf keinen Fall", gibt der 28-Jährige zu.

So schlimm wie es immer dargestellt werden würde, sei es aber auf keinen Fall. "Wenn man sich überlegt, wie schnell man einen Tank voll Benzin verfahren hat. Wenn wir dann 10, 20 Kilo NEM [Nettoexplosivstoffmasse] abbrennen, dann ist es vergleichsweise doch wieder wenig", rechnet der 28-Jährige vor. "20 Kilo in einem Jahr oder 60 Liter in einer Woche."

Auch die umliegenden Tiere liegen Maik am Herzen. Er weiß, wie empfindlich manche auf die lauten Knalle reagieren und warnt Pferde- und Bauernhöfe in der Umgebung persönlich vor.