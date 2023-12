Winzer Marcus Graf muss an Silvester seine 37 Schafe in einer Garage unterbringen. Die Tiere leben normalerweise im Weinberg. Die Nachbarn helfen mit beim "Schaf-Abtrieb".

Weil seine Schafe Angst vor Silvesterraketen haben, will Winzer Marcus Graf aus Baden-Baden seine Tiere in der Silvesternacht nicht alleine in den Weinbergen lassen. Da er keinen eigenen Stall hat, müssen die Tiere provisorisch mit einer großen Garage vorliebnehmen.

In dieser Garage werden die Schafe Silvester verbringen. SWR Patrick Neumann

"Schaf-Abtrieb" an Silvester: Familie und Freunde helfen mit

Die 37 Schafe sind normalerweise im Baden-Badener Ortsteil Varnhalt frei in den Weinbergen unterwegs. Für den "Schaf-Abtrieb" an Silvester werden sie zunächst mit Futter angelockt und dann mit viel Geduld in eine Garage auf dem Grundstück des Winzers gebracht. Am nächsten Morgen dürfen sie dann wieder raus in die Weinberge. Freunde, Bekannte und Nachbarn helfen bei der Aktion mit.

Unter den gutmütigen Schafen finden sich aber auch einige "Quertreiber", erzählt Winzer Marcus Graf. Schaf Cedric sei zum Beispiel der Patriarch in der Gruppe. Der mache sein eigenes Ding, springe über Zäune und halte sich immer dort auf, wo es ihm gerade passt. An Silvester muss aber auch Cedric ins Nachtquartier.

Cedric hat seinen ganz eigenen Kopf. Aber an Silvester gibt es kein Pardon.

Das Schaf Cedric - der "Quertreiber" in der Gruppe SWR Patrick Neumann

Winzer Graf: Schafe in den Weinbergen haben viele Vorteile

Marcus Grafs Weinberge erstrecken sich auf einer Fläche von sieben Hektar. Die wiederkäuenden Vierbeiner sind ihm eine große Hilfe: Schafe fressen Gräser und Blätter, verschonen aber die für einen Winzer wichtigen Trauben. Die Rebstöcke sind dann bei der Lese freier zugänglich.

Die Schafe haben aber noch einen weiteren Vorteil. Aus ihrem Kot wird Humus. Der wiederum ist gut für den Boden. Die Erde kann auf diese Weise mehr CO2 speichern und auch mehr Wasser aufnehmen, was in Zeiten des Klimawandels von besonderer Bedeutung ist. An heißen Tagen haben die Weinreben dann immer noch Wasserreserven, auf die sie zugreifen können. Auch viele zum Teil vom Aussterben bedrohte Insektenarten fühlen sich dann in den Weinbergen wohl.

Die Schafe bei Baden-Baden locken auch Touristen an

Schafe sind in den Weinbergen in Baden-Württemberg immer häufiger im Einsatz. Sie haben neben der ökologischen aber auch eine touristische Bedeutung. Die Winzer kommen auf diese Weise mit Leuten in Kontakt, die neben den Schafen auch Interesse für Weine aus der Region zeigen.