An Silvester will man das alte Jahr hinter sich lassen und 2024 glücklich beginnen. Doch persönliche und internationale Krisen trüben die Vorfreude. Forscher Hanno Beck aus Pforzheim gibt Tipps, wie man trotzdem positiv ins neue Jahr startet.

Im Jahr 2023 waren die Deutschen glücklicher als in den letzten Jahren. Das geht aus einer Umfrage des SKL Glücksatlas hervor. Laut den Daten scheint die schlechte Stimmung der Corona-Pandemie überwunden und die Laune der Deutschen wieder besser. Doch nicht jeder würde dieses Gefühl bestätigen.

Glück mit ins neue Jahr 2024 nehmen

Das liegt daran, dass man das Glücksgefühl verliert, sobald man sich an den Zustand gewöhnt hat, sagt Hanno Beck, Glücksforscher an der Hochschule Pforzheim. Er hat Studien und Forschungsergebnisse zusammengetragen und ein Buch darüber geschrieben, was wirklich glücklich macht. Und er hat Tipps, wie man die vergessenen Glücksgefühle wieder zurückholt. Er empfiehlt eine einfache Übung.

Am Ende des Tages, wenn sie Zähne putzen, stehen Sie vor den Spiegel und fragen sich zwei bis drei Minuten: Was hat mich heute glücklich gemacht? Und das machen Sie jeden Abend. Das macht glücklich.

Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim hält eine Vorlesung. Der Forscher hat ein Buch zum Thema Glück geschrieben und gibt Tipps, wie man glücklich ins neue Jahr starten kann. Axel Grehl /Hochschule Pforzheim

So lerne man auch banale Sachen wieder schätzen, wie Gesundheit. Generell sei ein gesunder Lebensstil die Basis für ein glückliches Leben. "Es sind am Ende des Tages die einfachsten Dinge des Lebens, die glücklich machen: Familie, Freunde, gesunder Lebensstil", so Beck.

Silvester feiern und 2024 glücklich beginnen

Auch nach Silvester gibt es Tücken, die schnell unglücklich machen. Beispielsweise wenn man die Neujahrsvorsätze schnell wieder ablegt. Laut forsa-Umfrage haben sich 42 Prozent der Deutschen im laufenden Jahr etwas vorgenommen. Deshalb gibt Hanno Beck drei Tipps, wie die Vorsätze im neuen Jahr nicht zum Stimmungskiller werden.

Die Vorsätze sollten positiv formuliert werden.

Man sollte sich machbare Ziele setzen und nicht versuchen, alles auf einmal zu schaffen.

Um den Druck zu erhöhen, sollte man mit jemandem wetten. Der Einsatz sollte hoch sein und schmerzen, wenn man die Wette verliert.

Forscher aus Pforzheim rät zu mehr Gelassenheit

Generell empfiehlt Hanno Beck mehr Gelassenheit bei Dingen, die man nicht ändern kann. Das könne man sich bei den Buddhisten abschauen, so der Forscher.

Den ganzen Tag herumzurennen und zu sagen: 'Schlimm, schlimm, schlimm, Ukrainekrieg wird immer schlimmer.' Das bringt nichts. Man muss dann versuchen, die Haltung dazu zu ändern.

Glücklich sein ist ganz einfach, sagt Hanno Beck. Je deutlicher die Ergebnisse der Glücksforschung seien, umso trivialer seien die Erkenntnisse, so Beck. Die Forschung biete dazu immer einen Grund, sich zu fragen: "Wie glücklich bin ich eigentlich gerade?" Und wenn man merkt, dass etwas unglücklich macht, kann es ein guter Vorsatz für Silvester sein, etwas an der Situation zu ändern.