Bei Haus-bzw. Wohnungsbränden in Gaggenau, Ubstadt-Weiher und Bruchsal-Untergombach sind heute Morgen zwei Menschen tödlich verletzt worden. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Mehrere Brände in der Region haben am Montagmorgen mindestens zwei Todesopfer gefordert. Bei einem Hausbrand in Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe ist heute Morgen eine 50-jährige Frau tödlich verletzt worden. Ein weiterer Hausbewohner konnte sich nach Polizeiangaben unverletzt ins Freie retten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Eine Landesstraße in der Nähe des Brandes musste wegen des Feuerwehreinsatzes teilweise gesperrt werden.

Brände in der Region - Toter in Untergrombach

Bei einem weiteren Brand in Bruchsal-Untergrombach (Kreis Karlsruhe) in einer Doppelhaushälfte kam am Montagmorgen ebenfalls eine Person ums Leben. Nach Informationen der Polizei konnte die Feuerwehr bei den Löscharbeiten im Haus einen schwer verletzten 71-jährigen Bewohner auffinden, der trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort verstarb.

Trotz intensiver Löscharbeiten konnte das Übergreifen der Flammen auf den zweiten Gebäudeteil nicht verhindert werden, berichtet die Polizei. Das gesamte Gebäude sei einsturzgefährdet und derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden.

Schwer verletzt bei Wohungsbrand in Gaggenau

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Gaggenau (Kreis Rastatt) ist am Montagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine weitere Person und ein Feuerwehrmann erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei rettete die Feuerwehr mehrere Menschen aus dem zweiten und dritten Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoß aus, warum ist noch unklar.