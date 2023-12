Kurz vor Silvester treffen die Tierheime in Rastatt und Pforzheim letzte Vorkehrungen, um ihre Tiere vor dem Lärm durch Feuerwerk zu schützen. Auch für Tierbesitzer gibt es Tipps.

Wenn es in der Silvesternacht wieder überall zischt und kracht, geraten viele Tiere in Panik. Tierheime in der Region treffen bereits wenige Tage vorher letzte Vorkehrungen und bereiten sich auf die lauteste Nacht des Jahres vor.

Lavendelduft und Musik im Tierheim Pforzheim

Das Tierheim Pforzheim setzt in der Neujahrsnacht beispielsweise auf Aromatherapie und Musik in vorheriger Rücksprache mit verschiedenen Tiertrainern. Dabei soll speziell Lavendelduft zum Einsatz kommen, so Ulf Hildebrand, Kassenwart des Tierheims Pforzheim. Außerdem wolle man Fenster mit Leintüchern verdunkeln.

Um für die mehr als 60 Hunde, 80 Katzen und etwa 120 Kleintiere wie Schildkröten, Kaninchen oder Wellensittiche da zu sein, steht auch ein Bereitschaftsdienst an Silvester abrufbereit. "Sollte jetzt wirklich irgendwie hier was passieren in punkto Raketen oder so", sagt Hildebrand, "sind die relativ zeitnah vor Ort."

Appell vom Tierschutzverein Rastatt: Böllern nur an Silvester

Mit Verdunklung versucht es auch der Tierschutzverein Rastatt und Umgebung e.V. In den vergangenen Jahren habe man in der Silvesternacht auch das Radio für die Tiere angemacht, so Sibylle Fritz, erste Vorsitzende des Vereins. Fritz sagte, man wolle kein Spaßverderber sein, aber hoffe, dass die Menschen nur in der Silvesternacht böllern.

Wenn die Leute schon böllern müssen, dann doch bitte nur in der Silvesternacht.

So könne man sich als Tierbesitzer darauf einstellen und Vorkehrungen treffen, schreibt Fritz in einem Facebookpost des Tierschutzvereins. Weiter heißt es: "Die Tiere wissen nicht, dass es 'nur' Spaß ist, sie halten nichts von der Optik einer Rakete oder einer knallenden Blitzlichtbatterie."

Tierheim Ettlingen: Keine Vorkehrungen durch abgelegene Lage

Ganz anders sieht es im Tierheim Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) aus. Hier müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine besonderen Vorkehrungen treffen, weil das Tierheim am Badesee Buchtzig und somit sehr abgelegen liegt. Vom Lärm der Silvesternacht dringt dort laut des Heims kaum etwas zu den Tieren durch.

"Normale" Geräuschkulisse für Tiere zu Hause schaffen

Einen Tipp hat Sibylle Fritz auch für alle Besitzerinnen und Besitzer mit ihren Tieren zu Hause: Man solle die Tiere von außen möglichst abschirmen und eine normale Geräuschkulisse schaffen, die den Lärm abdämpft. Außerdem sollen Besitzerinnen und Besitzer sich normal verhalten. Denn: "Normalität ist wichtig", erklärt Fritz. Tiere sollten zudem nicht allein gelassen werden und Besitzer sollten nicht weggehen.