Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagnachmittag in Karlsruhe zwei Autos kollidiert. Laut Polizei wurden drei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich im Karlsruher Stadtteil Neureut auf der Linkenheimer Landstraße. Nach Angaben der Polizei übersah ein 81-jähriger Autofahrer eine rote Ampel und fuhr auf die Kreuzung. Dort sei ein weiteres Fahrzeug in den Wagen geknallt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden durch die Kollision drei Personen verletzt, zwei davon schwer.

Großeinsatz von Rettungskräften

An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Die Linkenheimer Landstraße im Norden von Karlsruhe musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden.