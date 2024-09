per Mail teilen

Am Samstagmittag hat es in Linkenheim-Hochstetten einen Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gegeben. Dabei ist der Motorradfahrer gestorben.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad am Samstagmittag in Linkenheim-Hochstetten ist ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei Karlsruhe handelt es sich dabei um den 21-Jahre alte Motorradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 51-jährige Autofahrer von der Hauptstraße in eine Seitenstraße abbiegen. Dabei seien das Auto und das entgegenkommende Motorrad ineinander geprallt.

Straße aktuell gesperrt

Der Motorradfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Weitere Details zum Unfallhergang seien noch unbekannt. Es gab keine weiteren Verletzten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Straße wurde von den Einsatzkräften in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.