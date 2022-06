Karibisches Flair in Kronau - das Gypsea am Lußhardtsee

In der Region Karlsruhe das Gefühl von Karibik genießen - das kann man am Lußhardtsee bei Kronau. Noch ist das Strandbad Gypsea dort ein Geheimtipp.

Der feine Strand in den Buchten fällt leicht ab Richtung Wasser, das Wasser ist angenehm kühl. In der Mitte des Sees ist eine kleine Insel, zu der man schwimmen kann - und das alles ist ganz in der Nähe von Karlsruhe zu finden: am Lußhardtsee bei Kronau.

Entspannung im Gypsea in Hängematten und mit Musik

Auch ein Strandbad gibt es hier - das Gypsea. Das Strandbad ist eher eine coole Lounge mit Windspielen, Hängematten und Jutezelten. In der Bar sind kalte Getränke und selbstgemachte Suppen im Angebot. Und eine kleine Bühne gibt es für Konzerte. Es gibt vier Festivals im Jahr - letzte Woche Elektro und im Sommer kommt noch HipHop.

Julia Dickgießer hat dem See hier mit dem Gypsea seine Seele gegeben, wie sie sagt:

"Hier sollen sich die Leute entspannen, mit Eindrücken und Fundstücken aus aller Welt soll das hier ein guter Ort für alle sein."

Für Julia Dickgießer soll das Gypsea ein Ort der Entspannung für alle sein. SWR SWR, Martin Besinger

Noch 6.829 Kilometer bis Sansibar

Die Wiesen oberhalb des Sees sind weitläufig, es gibt viele Bäume, die Schatten spenden. Und bunte Schilder zeigen an, wie weit es bis zum nächsten Traumziel ist: noch 6.829 Kilometer bis Sansibar.

Es ist schon etwas los am Strand und im Wasser, aber nicht zu voll - noch scheint das hier ein Geheimtipp für Leute aus der Gegend zu sein.