Steigende Temperaturen - Badesaison an Hardtsee und Epplesee beginnt

Die Temperaturen im Raum Karlsruhe steigen auf 25 Grad und mehr. Langsam steigt auch die Zahl der Besucher an den großen Badegewässern Hardtsee und Epplesee. Diese Regeln gelten dort:

Am über 35 Hektar großen Epplesee in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) hat die Badesaison offiziell schon begonnen. Das heißt auch, dass das Parken am See zwischen 8 und 19 Uhr nur noch mit einem vorab gebuchten online-Ticket für 6 Euro möglich ist, von 23 bis 6 Uhr herrscht Parkverbot. Zudem gibt es online auch die Möglichkeit, eine Saisonkarte zu buchen für den beliebten Baggersee, an dem auch getaucht, gesegelt und gesurft wird. Bei gutem Badewetter soll es auch Restkontingente für 7 Euro bargeldlos an der Parkkasse geben - allerdings nur, wenn der Ansturm nicht zu groß ist.

Der Epplesee in Rheinstetten. SWR

Polizei kontrolliert Parkverbote rund um den Epplesee

Die Parkverbote entlang der Zufahrtsstraßen und auf den Feldwegen rund um den See werden laut Stadt kontrolliert. Bei großem Andrang in den letzten beiden Jahren wurden zahlreiche Strafzettel verteilt, im Notfall auch abgeschleppt. Kostenfrei parken kann man zudem an der Messe Karlsruhe und die restlichen 1,5 Kilometer zu Fuß gehen oder auf dem etwas näheren Parkplatz neben dem Edeka-Fleischwerk. Radfahrer parken natürlich kostenlos an vorhandenen Stellplätzen am See.

Beachfeeling beim Sea Sand Park am Epplesee DASDING

Auch am Fermasee in Rheinstetten - ein ausgebaggerter Altrheinarm - lässt es sich gut baden. Da der See in einem Naturschutzgebiet liegt, ist Tauchen und Bootfahren nicht erlaubt. Auch hier muss vorab ein Online-Parkticket für 6 Euro gebucht werden, eine Parkkasse gibt es nicht.

Der Hardtsee in Ubstadt-Weiher. SWR Heiner Kunold

Ausgezeichnete Wasserqualität an den Badeseen im Raum Karlsruhe

Der Hardtsee in Ubstadt-Weiher, ein großer Freizeitsee, ist noch frei zugänglich täglich zwischen 8:30 Uhr und 20 Uhr. Mitte Mai beginnt je nach Wetter der geregelte Badebetrieb mit Eintritt, ebenfalls nur online buchbar. Auf dem dazu gehörigen Campingplatz ist vor allem an Wochenenden schon Betrieb.

Alle Corona-Beschränkungen an den Seen und Campingplätzen sind aufgehoben. Alle Badeseen im Raum Karlsruhe hatten in den letzten Jahren laut Landesanstalt für Umwelt ausgezeichnete Wasserqualität.