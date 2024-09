per Mail teilen

Im Hohenlohekreis kam es zu zwei Verfolgungsjagden mit der Polizei. Ein Fall endet in einem Unfall. Beim anderen gab die Polizei auf und sucht nun nach zwei Motocross-Fahrern.

Binnen weniger Stunden hat es im Hohenlohekreis gleich zwei Verfolgungsjagden mit der Polizei gegeben. In einem Fall mussten die Beamten nach eigenen Angaben die Verfolgung abbrechen. Der erste Fall ereignete sich am Mittwochabend, als einer Polizeistreife ein Motocross-Fahrer auffiel, der in Krautheim-Gommersdorf (Hohenlohekreis) ohne Nummernschild unterwegs war. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete er auf seinem rot-weißen Motocross mit über 100 Kilometern pro Stunde. Auf Anhaltezeichen und Blaulicht reagierte er nicht.

Während der Flucht schloss noch eine zweite dunkelblaue Motocross-Maschine auf, ebenfalls ohne Nummernschild. Der eine Fahrer entkam nach Polizeiangaben dann über eine Böschung, der andere über eine steile Wiese, da mussten die Beamten die Verfolgung aufgeben.

Autofahrer fährt gegen Holzstapel

Weniger glimpflich ging es am frühen Donnerstagmorgen für einen Fahrer bei Schöntal-Bieringen (Hohenlohekreis) aus: Der 20-Jährige raste laut der Polizei bei nasser Fahrbahn mit rund 130 Kilometern pro Stunde durch den Ort. Er verlor dann aber kurz nach dem Ortsausgangsschild die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach eine Hecke und prallte gegen einen Holzstapel. Der Mann blieb unverletzt. Ein Test auf Alkohol und Drogen war negativ. Warum er flüchtete, ist noch völlig unklar.