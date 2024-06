Bei den Bausparkassen Schwäbisch Hall und Wüstenrot ruft die Gewerkschaft ver.di am Dienstag zu Warnstreiks auf. An beiden Standorten werden über 500 Streikende erwartet.

Die Gewerkschaft ver.di hat am Dienstagvormittag erstmals bei den Bausparkassen in Baden-Württemberg zum Streik aufgerufen. Auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz erwartet ver.di Hunderte Streikende, darunter auch Mitarbeitende der Bausparkasse Wüstenrot. Insgesamt könnten sich über 500 Mitarbeitende an dem Streik beteiligen. Der Grund: Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die bundesweit mehr als 140.000 Beschäftigten in der privaten Bankenbranche war am Montag ohne Ergebnis geblieben.

Weil es total wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen endlich eine gescheiterte Gehaltserhöhung bekommen und die Arbeitgeber sich bis jetzt nicht ausreichend bewegen - deswegen sind wir heute auf der Straße.

ver.di: Gehälter sollen um 12,5 Prozent steigen

In Schwäbisch Hall seien auch Beschäftigte mehrerer Tochterunternehmen und Servicegesellschaften zum Warnstreik aufgerufen, heißt es von ver.di.

Die Arbeitgeber hatten eine Erhöhung der Gehälter von 8,5 Prozent in drei Stufen angeboten - ver.di fordert 12,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Anfang Juli gehen die Verhandlungen weiter.