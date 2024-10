Eine Obergrenze für bestimmte gastronomische Betriebe wie Dönerläden ist rechtlich unzulässig. Zu diesem Ergebnis kommt ein neues Gutachten im Auftrag der Stadt Heilbronn.

Die Forderung nach einer Obergrenze für Döner-Läden in Heilbronn hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Schon damals gab es Zweifel, ob der Antrag der CDU-Fraktion rechtlich überhaupt umsetzbar ist. Ein neues Gutachten im Auftrag der Heilbronner Stadtverwaltung ordnet die Forderung ein und kommt zu dem Schluss, dass eine Obergrenze für bestimmte Angebote wie Döner- oder Barbershops nicht möglich ist. Wenn, dann müssten ganze Gruppen - beispielsweise Gastronomie zum Mitnehmen - eingeschränkt werden. Aber auch solche Verbote will die Stadt nicht.

Neue Studie: Zahl der Döner-Läden in Heilbronn unter Landesdurchschnitt

In einigen Geschäftsstraßen der Heilbronner Innenstadt gibt es tatsächlich eine hohe Dichte an Dönerläden. Gemessen an der Einwohnerzahl hat Heilbronn jedoch nicht übermäßig viele davon. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA). Im Verhältnis zur Anzahl aller gastronomischen Betriebe in der Innenstadt liegt der Anteil der Dönerläden bei 15 Prozent. Rein statistisch entfallen auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Heilbronn 3,5 Dönerläden, der Landesdurchschnitt liegt bei 3,7.

Stadt setzt auf Vielfalt und Mischung

Anders als die Heilbronner CDU-Fraktion will die Stadtverwaltung die Vielfalt in der Innenstadt nicht mit Verboten oder Obergrenzen erreichen. Für die zukünftige Entwicklung setzt sie auf den Masterplan Innenstadt, der kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen umfasst. "Unser Ziel sind Vielfalt und Mischung. Also gerade nicht das Reduzieren auf bestimmte Nutzungen, sondern die Überlegung, was zur Vielfalt noch fehlt", erklärt Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD).

Mit einem Märkte- und Zentrenkonzept setzt die Stadt auf ein nach eigenen Angaben ausgewogenes Angebot von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, Freizeit und Kultur. Wobei die Verantwortung für die Nutzung von bestimmten Immobilien auch bei den Eigentümern liege.

Gemeinderat wird über "Döner-Obergrenze" sprechen

Die Stadt Heilbronn wird einen eigenen Antrag in die nächste Gemeinderatssitzung im November einbringen und hofft auf die Unterstützung der Fraktionen. Christoph Troßbach von der Heilbronner CDU-Fraktion hat auf SWR-Anfrage bereits erklärt, dass ihm der Antrag der Stadt nicht weit genug gehe. Man müsse jetzt handeln und nicht nur Möglichkeiten prüfen.