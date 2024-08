Am Jagstufer bei Bad Friedrichshall wurde am Wochenende eine männliche Leiche entdeckt. Nach der Obduktion steht jetzt fest: Der Tote kommt aus dem Kreis Heilbronn.

Zwei Wassersportler haben am vergangenen Samstag in der Jagst bei Bad Friedrichshall-Duttenberg (Kreis Heilbronn) einen männlichen Leichnam entdeckt. Zunächst war unklar, wer der Verstorbene war. Die durchgeführte Obduktion brachte Klarheit: Der Tote ist ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Heilbronn.

Keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

Die Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Kapitalverbrechen, so die Polizei. Die genauen Todesumstände sind jedoch weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn.

Umfangreiche Suche nach Leiche

Die zwei jungen Männer, die am Samstag mit ihren Stand-up-Paddleboards in der Jagst unterwegs waren, konnten zunächst nur einen ungefähren Standort des leblosen Körpers melden. Deshalb musste die Feuerwehr mit größerem Aufgebot den Uferbereich absuchen. An einem steilen Uferstück wurde die Leiche gefunden und mithilfe einer Leiter geborgen, so die Feuerwehr Bad Friedrichshall.