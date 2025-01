Nach Minusgraden in der Nacht könnte es am Mittwochvormittag örtlich zu Glatteis kommen. So gefährlich wie vergangenen Mittwoch wird es laut Metereologen aber nicht.

Durch niedrige Temperaturen kann es am Mittwochvormittag und -mittag in Baden-Württemberg örtlich zu Glätte kommen. Damit rechnet SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. Da vom Westen Regenwolken übers Land ziehen, sei vor allem die Region Südbaden bis zum Bodensee betroffen. Wo es regnet, könne das Wasser zu Glatteis gefrieren. Die Gefahr besteht laut Machalica aber örtlich und ist eher gering. Vergangene Woche führte Glatteis zu über 1.000 Unfällen auf den Straßen in Baden-Württemberg: Video herunterladen (78,3 MB | MP4) Höhere Temperaturen Richtung Wochenende Bereits am Nachmittag soll es kein Eis mehr geben, die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad an. In der Nacht auf Donnerstag wird es nochmal kalt, auch hier könnte es am Morgen zu Glätte kommen. Richtung Wochenende steigen dann die Temperaturen weiter an. Am Samstag werden im Raum Stuttgart 12 Grad erwartet.