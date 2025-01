Wegen des Winterwetters müssen sich Flug- und Bahnreisende auf Verspätungen einstellen. Auf den Straßen gab es mehrere Unfälle, die aber weitgehend glimpflich abliefen.

Weil Flugzeuge enteist werden mussten, ist es am Sonntagmorgen zu Verspätungen am Stuttgarter Flughafen gekommen. Sieben Flugzeuge seien bislang nicht pünktlich, sagte eine Sprecherin des Airports. Die Start- und Landebahn habe der Winterdienst bereits geräumt, sie sei betriebsbereit, hieß es weiter. Landungen konnten den Angaben zufolge am Morgen schon stattfinden. Die Sprecherin riet den Menschen, die Reisende am Flughafen abholen wollen, vorher online zu überprüfen, wann die Maschinen tatsächlich eintreffen sollen. Wegen des Wetters sei es möglich, dass auch Flugzeuge von anderen Flughäfen verspätet starten.

Behinderungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn meldete auf ihrer Internetseite , dass es aufgrund des Wetters im Raum Frankfurt zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr käme. Davon betroffen sind demnach unter anderem ICE-, IC- und TGV-Züge, die über Frankfurt fahren.

Mehrere Unfälle wegen schneebedeckter Straßen

Auf den Straßen im Land gab es bislang vor allem Blechschäden und Leichtverletzte. Auf der A81 verlor der Fahrer eines Polizei-Kleintransporters am Sonntagmorgen auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Sprinter überschlug sich. Fünf Polizeibeamte wurden leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Kleintransporter entstand Totalschaden.

In Mannheim konnte eine Autofahrerin wegen schneebedeckter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Streifenwagen der Polizei auf. Die Beamten waren gerade dabei, einen anderen Unfall abzusichern. Verletzt wurde niemand.

Auf der A8 bei Karlsruhe-Grünwettersbach kollidierte ein Kleintransporter mit einen Winterdienstfahrzeug der Autobahnmeisterei, das auf der mittleren Spur unterwegs war. Der Beifahrer des Kleintransporters wurde dabei leicht verletzt, der geschätzte Sachschaden liegt bei 40.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer des Transporters abgelenkt war und sein Tempo nicht an die Wetterbedingungen angepasst hatte.

Im Rems-Murr-Kreis gab es laut Polizei wegen des Winterwetters in der Nacht von Samstag auf Sonntag fünf Verkehrsunfälle. Eine Person sei leicht verletzt worden, der Sachschaden liege bei rund 9.000 Euro.

Auch das Polizeipräsidium Freiburg zählte in den Kreisen Waldshut, Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Freiburg rund 20 Verkehrsunfälle auf glatter Fahrbahn, die allesamt glimpflich abliefen. Verletzt wurde dabei niemand.

Keine Unwetterwarnung mehr für BW

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor für weite Teile Baden-Württembergs vor Glatteis gewarnt und von einer "äußerst markanten Wetterlage" gesprochen. Inzwischen besteht allerdings keine Unwetterwarnung mehr im Land.

Schwere Sturmböen auf dem Feldberg erwartet

Im Bergland könnte es am Sonntagnachmittag auch heftig wehen, wie der DWD weiter mitteilte. So seien im Bergland stürmische Böen und auf dem Feldberg orkanartige Böen möglich.