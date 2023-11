Eltern und Schulkinder in Baden-Württemberg müssen sich am kommenden Dienstag auf Unterrichtsausfälle einstellen. Die Gewerkschaft GEW hat Lehrkräfte zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft am Dienstag zu einem "Streiktag Bildung" auf, um in der Tarifrunde für die Landesbeschäftigten den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zu erhöhen. In Baden-Württemberg sind landesweit etwa 12.000 angestellte Lehrkräfte sowie Beschäftigte an Hochschulen dazu aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Die zum Streik aufgerufenen Lehrkräfte machen laut GEW knapp 10 Prozent der insgesamt 130.000 Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg aus. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass mehrere Tausend Unterrichtsstunden ausfallen werden.

Aktionen auch in Karlsruhe geplant

In Berlin, Hamburg, Leipzig und Karlsruhe sollen laut GEW Kundgebungen und Demonstrationen stattfinden. Für den "Streiktag Bildung" in Karlsruhe ist um 13 Uhr eine Kundgebung auf dem Festplatz mit anschließender Demonstration geplant. Um 14:30 Uhr soll der Aktionstag mit einer Kundgebung auf dem Kronenplatz enden.

Bereits am 20. November hatten mehr als 1.000 Beschäftigte sowie studentische Hilfskräfte von Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg die Arbeit niedergelegt. Warnstreiks und Kundgebungen gab es unter anderem in Tübingen, Heidelberg, Mannheim, Ulm und Karlsruhe. Die "gute Streikbeteiligung" am Aktionstag Hochschule zeige, dass der Unmut der Beschäftigten über die TdL und die Landesregierung als Mitglied in der TdL groß sei, so Farina Semler, stellvertretende GEW-Landesvorsitzende und Mitglied in der Bundestarifkommission der GEW.

Gewerkschaften wollen 10,5 Prozent mehr Gehalt für Länderbeschäftigte

In der Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei den Ländern fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Sie orientieren sich dabei auch am Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen (TVöD) im Frühjahr 2023. Außerdem kämpfen die Gewerkschaften für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, um deren Gehälter und Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Die dritte Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) findet am 7. und 8. Dezember 2023 in Potsdam statt. ver.di leitet dort die Verhandlungen für die Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).