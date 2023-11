Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wird am Montag auch an den Hochschulen in Karlsruhe gestreikt. Dabei soll auch auf die prekären Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht werden.

Gewerkschaften, Studierendenvertretungen und hochschulpolitische Organisationen haben im Rahmen eines bundesweiten Hochschulaktionstags am Montag auch an den Karlsruher Hochschulen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Unter anderem sind wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte, wie Tutorinnen und Tutoren dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Alle Hochschulen in Karlsruhe bei Warnstreik dabei Die Gewerkschaft ver.di rechnet in Karlsruhe mit rund 150 Streikenden. Betroffen seien alle Karlsruher Hochschulen, zum Beispiel das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Hochschule Karlsruhe oder die Pädagogische Hochschule. Am Mittag ist eine Demo auf dem KIT-Gelände geplant. Viele befristete Arbeitsverhältnisse an Hochschulen Laut ver.di sind rund 68 Prozent der wissenschaftlich arbeitenden Beschäftigten an Universitäten und Hochschulen befristet beschäftigt. Für studentische Hilfskräfte gebe es keinen Tarifvertrag. Damit würden topausgebildete Fachkräfte und der wissenschaftliche Nachwuchs von den Ländern systematisch prekär beschäftigt, so die Gewerkschaft. Damit müsse endlich Schluss sein. Die Gewerkschaften fordern in der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder für die bundesweit 1,2 Mio Angestellten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, außerdem einen Tarifvertrag für die über 300.000 Hilfskräfte und Tutoren.