Am Mittwoch beginnt in Frankfurt die Fachmesse "Eurobike". Dort stellt ZF Friedrichshafen einen neuen E-Bikeantrieb vor, der besonders leistungsstark sein soll.

Auf der Fahrradmesse "Eurobike" präsentiert das Unternehmen ZF Friedrichshafen erstmals einen neuen E-Bikeantrieb. Es handelt sich dabei um den ersten komplett von ZF entwickelten Antrieb. "ZF Bike Eco System" heißt das neue System. Das Besondere: Der Antrieb sei sehr leistungsstark, besonders klein und leicht, so das Unternehmen.

Erste Räder auf der "Eurobike" testfahren

Der Motor sei ungefähr so groß wie eine kleine Coladose und wiege mit Batterie und allen Komponenten nur zweieinhalb Kilogramm. Damit sei der Antrieb für leistungsstarke E-Mountainbikes besonders geeignet, so ein Sprecher. Auf der "Eurobike" zeigt der Fahrradhersteller Raymon Räder, in denen der Antrieb bereits verbaut ist.

Die Besucherinnen und Besucher können den neuen Antrieb also direkt testen. Ab Anfang 2025 sollen die Räder dann im Handel erhältlich sein. Auch weitere Fahrradhersteller hätten bereits Interesse an dem Antriebssystem, so ein Sprecher von ZF.

Der E-Bike Motor und die Komponenten des neuen Antriebssystems. Pressestelle ZF Friedrichshafen

"Eurobike" seit zwei Jahren in Frankfurt

Die "Eurobike" wird gemeinsam von den Messen Frankfurt und Friedrichshafen organisiert. Seit zwei Jahren wird die Messe in Frankfurt ausgerichtet. Zuvor hatte sie 30 Jahre lang in Friedrichshafen stattgefunden.