Im Münster von Schloss Salem können die Menschen am Donnerstag und Freitag Abschied von Max Markgraf von Baden nehmen. Der Chef des Hauses Baden war Ende Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben.

Max Markgraf von Baden wird am Freitag im engsten Familienkreis in Salem (Bodenseekreis) beerdigt. Er starb am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren in seinem Wohnsitz Schloss Salem. Vor der Beerdigung finden zwei Trauerfeiern im Münster auf dem Schlossgelände statt. Am Donnerstag lädt die markgräfliche Familie zu einem öffentlichen Gottesdienst ein, am Freitag gibt es eine Trauerfeier nur für geladene Gäste. Eingeladen sind auch Vertreterinnen und Vertreter befreundeter Adelshäuser. Nach SWR-Informationen nimmt Fürst Albert II. von Monaco an der Trauerfeier am Freitag teil.

Öffentliche Trauerfeier am Donnerstag

Mehrere hundert Gäste werden am Donnerstagnachmittag zu der für alle offenen Trauerfeier im Münster von Schloss Salem erwartet. Sie richtet sich vor allem an Weggefährten und Freunde des Verstorbenen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses Baden. Die Feier beginnt um 17 Uhr, der Zugang zum Münster erfolgt über das Untere Tor.

Im Münster von Schloss Salem finden die beiden Trauerfeiern statt. SWR

Da die Kapazität im Münster begrenzt ist, gibt es laut eines Sprechers des Hauses Baden keine Garantie für einen Sitzplatz. Er empfiehlt, früh genug zu kommen. Eine Übertragung der Trauerfeier nach draußen wird es nicht geben.

Ministerpräsident Kretschmann und Fürst von Monaco kommen am Freitag

Am Freitag findet um 14 Uhr die zweite Trauerfeier im Salemer Münster statt. An ihr werden außer der Familie nur geladene Gäste teilnehmen. Eingeladen sind neben Mitgliedern von befreundeten Adelshäusern auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur. So wird zum Beispiel Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Salem erwartet.

Nach SWR Informationen hat das Fürstenhaus Monaco bestätigt, dass Fürst Albert II. von Monaco an der Trauerfeier von Max Markgraf von Baden teilnehmen wird. Der monegassische Fürst ist ein entfernter Verwandter des Verstorbenen. Max Markgraf von Baden war deshalb 2011 auch zu Gast bei der Hochzeit des Fürsten in Monaco.

Fürst Albert II. von Monaco will in Salem Max Markgraf von Baden die letzte Ehre erweisen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Gregor Fischer

Der britische König Charles III., ein Cousin des verstorbenen Markgrafen, und seine Frau werden nicht zur Trauerfeier an den Bodensee kommen. Das erfuhr der SWR aus dem Buckingham Palace. Ob ein anderer Vertreter des englischen Königshauses nach Salem reist, war noch nicht klar.

Sie werden nicht bei der Trauerfeier für Max Markgraf von Baden dabei sein: König Charles III. und seine Frau, Königin Camilla. dpa Bildfunk Picture Alliance

Verwandt mit Kaiserin Sisi und König Charles III.

Das Haus Baden ist mit vielen europäischen Adelshäusern verwandt. So trug die Mutter des verstorbenen Max Markgraf von Baden, Markgräfin Theodora, die Titel Prinzessin von Dänemark und Griechenland. Sie war auch die ältere Schwester von Prinz Philip, dem 2021 verstorbenen Ehemann von Queen Elizabeth. Somit ist König Charles III. ein Cousin von Max Markgraf von Baden. Verbindungen gibt es auch nach Österreich: Die Ehefrau des Verstorbenen, die heute 81-jährige Valerie Markgräfin von Baden, ist die Urenkelin des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. und seiner Ehefrau Sisi.

Zaungäste am Freitag auf Schlossgelände in Salem erlaubt

Die Trauerfeier am Freitag ist zwar eine geschlossene Veranstaltung, Neugierige dürfen aber ab 11 Uhr als Zaungäste auf das Schlossgelände. Ob sie dabei auch einen Blick auf die Prominenz erhaschen, ist nicht sicher. Das Münster besitzt ein paar Seiteneingänge, die für die Öffentlichkeit nicht einsehbar sind. Laut eines Sprechers des Hauses Baden haben sich für Freitag bereits rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Garden und Trachtengruppen angekündigt, die dem Markgrafen die letzte Ehre erweisen wollen.

Beerdigung im engsten Familienkreis

Nach der Trauerfeier am Freitag und einem Empfang wird Max Markgraf von Baden unter Ausschluss der Öffentlichkeit beerdigt. Die Beisetzung auf dem Friedhof in Stefansfeld, einem Ortsteil von Salem, findet im engsten Familienkreis statt - und zwar im Familiengrab bei der Stefansfelder Kapelle.