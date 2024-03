Die SWR-Redakteurin Theresia Blömer aus Ravensburg erhält für ihre Radioreportage über die Suppenküche Bad Waldsee den Diakonie Journalistenpreis. Sie gewann in der Kategorie Audio.

Mit ihrer Radioreportage "Heilig hilft - Suppenküche in Bad Waldsee" hat SWR-Reporterin Theresia Blömer den Diakonie Journalistenpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Audio gewonnen. Der Beitrag lief im November 2023 bei SWR1 und SWR4.

Hier gibt es die Radioreportage "Heilig hilft - Suppenküche in Bad Waldsee" zum Nachhören:

In ihrem Beitrag berichtet Theresia Blömer über das Engagement von Rudi Heilig und den Helferinnen und Helfern in der Suppenküche Bad Waldsee im Kreis Ravensburg. Das Angebot mit günstigem Mittagessen und Hilfe für Bedürftige gibt es seit 15 Jahren. Rudi Heilig hatte es damals ins Leben gerufen.

Jury lobt Radioreportage

Der Autorin sei es in ihrem Beitrag gelungen, einen lebendigen Eindruck von Atmosphäre, Gästen und Engagierten zu vermitteln. "Sie ist nah bei den unterschiedlichen Menschen, von denen dieses Angebot lebt", so die Jury. Sie wählte aus knapp 100 Einsendungen die Gewinnerinnen und Gewinner in fünf Kategorien aus. Der Diakonie Journalistenpreis Baden-Württemberg wird am 24. Juli in Stuttgart verliehen.

Neben dem Radiobeitrag entstand auch ein Fernsehbeitrag über die Suppenküche in Bad Waldsee. Er wurde im November in der SWR-Landesschau ausgestrahlt.

Über die Autorin Theresia Blömer

Theresia Blömer kommt aus dem Norden und lebt mittlerweile in Ravensburg. Sie berichtet trimedial für Hörfunk, Fernsehen und Online aus dem SWR-Studio Friedrichshafen.