Das Herz von Bäckermeister Hans-Peter Waggershauser hat immer auch für das Busfahren geschlagen. Der findige Oberschwabe hat nun beide Leidenschaften verbunden mit seinem Pizza-Bus.

Mit dem Pizza-Bus kann Hans-Peter Waggershauser seine Leidenschaft fürs Backen mit der fürs Busfahren verbinden . Doch das war nicht immer so. Als Heranwachsender war nur eines von beidem möglich, er musste sich entscheiden: Die Eltern hatten eine gut laufende Bäckerei, die schon seit 130 Jahren bestand. Und er sollte sie einmal in vierter Generation übernehmen.

Zwei Seelen in seiner Brust - fürs Lkw-Fahren und fürs Backen

Doch schon in jungen Jahren war es der Traum von Hans-Peter Waggershauser gewesen, mit riesigen Brummern durch die Gegend zu fahren: Bus- oder Lastwagenfahrer wäre er gerne geworden. Es war das klassische Dilemma zwischen familiärer Verpflichtung und Selbstverwirklichung. Damals entschied sich der heute 47-Jährige für den Bäckerberuf.

Die Feuerwehr als Glücksbringer

Dass ihm ausgerechnet die Feuerwehr den zündenden Impuls zur Verbindung seiner Leidenschaften lieferte, war eine glückliche Fügung. Als Mitglied des Vereins sollte er den Lkw-Führerschein machen, um die großen Löschfahrzeuge lenken zu dürfen. So sei sein Kindheitstraum wieder aufgelebt, erzählt Waggershauser.

Nur drei Minuten dauert es, bis die Pizza im Pizza-Bus gebacken ist. SWR Alfred Knödler

Warum nicht beides: Das Eine weitermachen und das Andere nicht lassen

Also, warum nicht Fahren und Backen verbinden? Hans-Peter Waggershauser hat sich umgeschaut und schließlich einen gebrauchten Linienbus gekauft. Bald war der Pizza-Bus fertig: Sitze raus, Bistrotische und Pizzaofen rein, Glasfenster weg und durch eine riesige Klappe ersetzt, von außen frisch lackiert und mit dem Schriftzug "Pizza-Hans" beschrieben. Umweltfreundlich fährt Waggershauser Pizza-Bus auch: Er ist mit einem Elektro-Antrieb ausgestattet.

Ein Traum geht in Erfüllung

Nun trifft man Waggershauser in seinem Bus auf Partys, Firmenfeiern und Veranstaltungen an. Dort bäckt und serviert "Pizza-Hans" mit seinem Team frisch gebackene Pizzen. Und was ihn besonders freut: Sein 14-jähriger Sohn ist gerne dabei und hilft mit. Der Berufswunsch des Sprösslings ist derzeit eindeutig: Bäcker möcht er werden. Schließlich ist der Beruf vielseitiger, als manch einer annimmt.