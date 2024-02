Valentinstag - und kein Partner in Sicht

Was kann es Schöneres geben, als den Tag der Liebenden gemeinsam zu verbringen? Aber was, wenn die Liebe gerade Pause macht? In Heiligkreuztal haben sich Single-Frauen vor dem Valentinstag ihren Traummann selbst gebacken.

Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag, an dem die Liebe gefeiert wird. Doch für diejenigen, die keine Liebste oder keinen Liebsten haben, endet der Tag manchmal wehmütig. Eine Bäckerei im oberschwäbischen Heiligkreuztal (Kreis Biberach) wollte Abhilfe schaffen. Sie haben Single-Frauen zum Backkurs eingeladen: "So backe ich mir einen Mann." Der Tag der Liebenden kann für Singles schwierig sein: Es stehen bei ihnen wahrscheinlich keine Blumen auf dem Tisch, niemand lädt sie zum Secco ein. "Da müssen wir unbedingt helfen", dachte sich Rosemarie Häussler vom Backdorf im oberschwäbischen Heiligkreuztal bei Riedlingen. Beim Single-Frauen-Backevent "Ich backe mir einen Mann" können sich die Frauen ihre Männer backen - mit allen Eigenschaften, die sie sich an einem Partner wünschen. Single-Frauen nehmen das Schicksal selbst in die Hand Doch vor dem Backen kommt der Prosecco. Erst danach weiht Bäckermeister Klaus Müller die Teilnehmerinnen in die Geheimnisse eines guten, charaktervollen Hefeteigs ein. Gut geknetet will er sein, damit er sich auch auseinanderziehen lässt. Erst wenn der Teig die richtige Qualität hat, kann es ans Äußere gehen. Wenn man den Teig auseinanderzieht, dann muss er eine schöne Oberfläche bekommen. Die Spannkraft muss erhalten bleiben. Die "inneren Werte" in Form eines guten Teiges sind schon mal gelungen. Spannend wird es bei der Ausgestaltung. Luisa steht auf einen knackigen "Sixpack", während eine andere Teilnehmerin gerne einen Mann mit einem gemütlichen kleinen Bäuchlein hätte. Jasmin formt sich einen Mann, der mit ihr wandert und klettert, Franzi trägt gerne High Heels und will deshalb einen Mann, der größer ist als sie. Und Helena möchte einen, der witzig und selbstironisch sein kann. Heiße Traummänner frisch gebacken für den Valentinstag Am Ende kommen die Traummänner heiß aus dem Ofen. Keine der Frauen geht ohne Mann nach Hause, das hatte Rosemarie Häussler schon im Voraus versprochen. Keine Teilnehmerin geht nach unserem Kurs ohne Mann nach Hause, auch wenn er nur aus Hefeteig ist.

