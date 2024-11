Kuchenmesse "My Cake" lockt Backfans nach Friedrichshafen

Am Samstag und Sonntag dreht sich bei der Kuchen- und Tortenmesse "My Cake" alles um das süße Gebäck. Besucher können vieles erleben – und sich selbst an der Tortendekoration versuchen.

Das Wochenende steht in Friedrichshafen ganz im Zeichen von Kuchen und Torten. Die "My Cake"-Messe öffnet am Samstag und Sonntag ihre Türen für alle Backbegeisterten. Dabei können Besucher nicht nur etwas über das Backen oder Tortenverzieren lernen, sie können auch aktiv an den Veranstaltungen teilnehmen. Tortenwettbewerbe und Vorführungen auf der Live-Bühne Auf der Messe werden verschiedene Wettbewerbe um die schönsten Tortendesigns ausgetragen. Hochzeits- und Festtorten, Motive zu Weihnachten, Eiszeit oder Unterwasser-Fabelwesen. Auch Kreationen von Kindern und Jugendlichen werden bewertet. Die Vielfalt an Dekorationen ist riesig: Ein bunter Clown auf einem gepunkteten Geburtstagskuchen, ein giftgrünes Krokodil mit Kulleraugen, daneben Grimassen ziehende Figürchen aus Zuckermasse. Highlight des zweitägigen Programms ist der Käsekuchenwettbewerb, bei dem die Backwerke auch verkostet werden. Die Teilnehmer konnten sich im Vorfeld dazu anmelden und in einer Abstimmung einen Kuchen wählen. Darüber hinaus gibt es Vorführungen, bei denen ehemalige Teilnehmer der Fernsehshow "Das große Backen" ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und Tipps zum Dekorieren von Torten geben. Workshops laden zum kreativen Ausprobieren ein In einem Bereich der Messe können Interessierte von Backprofis lernen. In kleinen Gruppen dürfen sie ihre eigenen Meisterwerke kreieren. Dabei bekommen sie Unterstützung von Backprofis, die Einsteigern mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen.