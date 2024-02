Der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals hat für den Bodensee-Airport nur geringfügig Auswirkungen. Zwei von sechs Lufthansa-Flügen seien gestrichen worden, heißt es.

Auf dem Bodensee-Airport kommt es am Dienstag trotz des Streiks des Lufthansa-Bodenpersonals zu nur geringfügigen Einschränkungen. Einer Sprecherin zufolge wurden zwei von sechs Flügen zwischen Friedrichshafen und Frankfurt am Main gestrichen. Dazu gehört der Flug um 10:25 Uhr von Friedrichshafen nach Frankfurt sowie ein weiterer Flug am Vormittag von Frankfurt nach Friedrichshafen. Die vier Lufthansa-Flüge von und nach Friedrichshafen am Morgen und am Nachmittag sollen wie geplant stattfinden.

Auch Flüge am Montagabend von Streik betroffen

Weil der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals Montagabend begonnen hatte, fielen an diesem Abend bereits zwei Lufthansa-Flüge zwischen dem Bodensee-Airport und dem Flughafen in Frankfurt am Main aus.

Das Flughafen-Personal in Friedrichshafen selbst streikt aber nicht - es gehört nicht zur Lufthansa. Dasselbe gilt für den Allgäu Airport bei Memmingen.

Gewerkschaft fordert 12,5 Prozent mehr Lohn

Anders sieht es auf den großen Flughäfen aus. Die Lufthansa schätzt, aufgrund des Warnstreiks nur zehn bis 20 Prozent der geplanten Flüge anbieten zu können. Auslöser für den Streik sind die laufenden Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Lufthansa. Der zweite Warnstreik sei laut Verdi nötig, weil die Airline bislang kein zufriedenstellendes Angebot unterbreitet habe.

Verdi fordert für das Bodenpersonal der Lufthansa unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. An dem Streik beteiligen sich der Gewerkschaft zufolge rund 25.000 Beschäftigte.